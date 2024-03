Aspides, la missione "difensiva" per fronteggiare gli Houthi mette d'accordo quasi tutti

Arriva il via libera del Parlamento alla missione internazionale Aspides per fronteggiare gli Houthi nel Mar Rosso. Come ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la missione avrà "compiti esecutivi di autodifesa estesa, cioè di neutralizzazione di attacchi che abbiano come bersaglio diretto navi mercantili scortate e il contrasto ad eventuali tentativi di sequestro delle imbarcazioni". Aspides, ha rimarcato il vicepremier, "non è diretta contro nessuno, ma a difesa di un principio: la libertà e la sicurezza della navigazione. Solo facendo rispettare questo principio è possibile assicurare sicurezza e benessere alla regione".

Tajani ha quindi aggiunto che Aspides "darà risposte necessarie e proporzionate e comunque sempre in mare o nello spazio aereo". In nessun caso "potrà essere coinvolta in operazioni sulla terraferma". Alla Camera i voti a favore sono stati 271, i contrari 6. Solo Alleanza Verdi e Sinistra ha votato contro. Secondo la capogruppo di Avs alla Camera, Luana Zanella, "l'escalation bellica non è un'ipotesi remota ma molto concreta" ed "è necessaria un'azione rigorosa e incessante, diplomatica e politica, che deve diventare la nostra ossessione: la guerra non può essere l'unico orizzonte in Medio oriente e ovunque".

A stretto giro è poi arrivato anche l'ok del Senato che ha dato il via libera alle risoluzioni di maggioranza, di Pd, di M5S, e di Italia Viva sull'impegno militare italiano all'estero nel 2024. Oltre ad Aspides sono state approvate altre due missioni internazionali. Si tratta della missione Levante, che impegna il governo a farsi promotore di un'azione diplomatica per portare aiuti a Gaza, e della missione civile dell'Unione europea Euam Ukraine.