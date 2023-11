Assalto alla sede Pro Vita, Meloni: "Atto intollerabile, la sinistra condanni le violenze"

Sull'assalto alla sede di Pro Vita e Famiglia a Roma Giorgia Meloni parla di "atti intollerabili di violenza e intimidazione" e chiede la condanna ferma delle opposizioni. L'antefatto è noto: durante il corteo del 25 novembre circa 200 persone, alcune a volto coperto, si sono staccate dal corteo contro la violenza sulle donne provando ripetutamente a forzare il blocco delle forze dell'ordine posto a protezione della sede di Pro Vita.

Durante il sopralluogo della polizia, nella sede dell'associazione, in viale Manzoni, è stata trovata una bottiglia incendiaria. Non solo. Durante il blitz i manifestanti hanno anche imbrattato il muro con scritte come 'Aborto libero Acab', 'Morite scegliamo aborto libero', 'Bruciamo i pro vita'.

Meloni va all'attacco: "Voglio interrogare tutti su una questione banale: la violenza va condannata sempre o solamente quando si rivolge a qualcuno di cui condividiamo le idee?".

"È questa la domanda sulla quale, da parte di certa sinistra, non abbiamo mai avuto una risposta chiara" scrive la premier sui social, augurandosi che "stavolta" quella risposta "arrivi, da Elly Schlein, da Giuseppe Conte, da Maurizio Landini e dalla Cgil ai quali tutti manifestammo la nostra solidarietà in occasione del vergognoso assalto alla sede del sindacato. Una sede devastata è inaccettabile sempre. Particolarmente se la si devasta nel nome delle donne violentate, picchiate o uccise".

Continua a leggere su Today...