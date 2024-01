Il luogo di residenza dei genitori nella carta di identità dei neonati: la proposta della Lega

Lo spopolamento di tanti piccoli comuni italiani passa anche dalla scomparsa dei loro nomi sulle carte d'identità dei nuovi nati. Sembrerebbe questa, in sostanza, l'idea di fondo dietro la nuova proposta di legge presentata alla Camera dal leghista Riccardo Marchetti, deputato di Umbertide (Umbria). Il testo, composto da un solo articolo, permetterebbe di indicare come luogo di nascita del bambino o della bambina "quello di residenza dei genitori, nel caso in cui quest’ultimo sia sprovvisto di punti nascita, purché i comuni appartengano alla medesima regione". Nel caso in cui i comuni di residenza dei genitori siano diversi, si legge nel testo citato dall'AdnKronos, "salvo diverso accordo tra loro è inteso quale comune di nascita del figlio il comune di residenza della madre".

Come chiarito dallo stesso Marchetti, l'idea è motivata dalla forte diminuzione dei punti nascita in Italia, scesi da quasi 600 nel 2010 a meno di 400 nel 2022, secondo i dati del governo. La carenza di strutture idonee al parto nei pressi delle piccole località non solo fa sì che i genitori siano sottoposti a spostamenti obbligati e conseguenti possibili disagi, ma anche, appunto, che piccoli comuni e frazioni siano sempre più assenti da atti di nascita e carte d'identità. Che il loro nome scritto nero su bianco su di un documento possa essere foriero di una possibile rinascita resta da dimostrare, ma nelle parole del deputato leghista è proprio questo l'obiettivo che la proposta si prefigge: "Far fronte a fenomeni di disaffezione e spopolamento dei piccoli comuni".