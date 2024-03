"Come gli ebrei nelle camere a gas". Il delirante audio di Azione per giustificare l'alleanza con le destre in Basilicata

"C'è proprio un'azione a far male, a far morire, sapete quando deportavano gli ebrei e quindi dovevano portarli nella camera a gas? Ecco, io per loro sono un ebreo che deve morire e insieme a me Azione". Con questa improbabile iperbole l'ex presidente della Basilicata e referente di Azione, Marcello Pittella, annuncia con un audio, ai suoi sostenitori, la scelta di appoggiare il candidato del centrodestra Vito Bardi: "Aderiamo al centrodestra - spiega - con tutte le difficoltà del caso e solo per una ragione programmatica. Dobbiamo soltanto (se siete d'accordo, ovviamente) lavorare molto, dimostrare che siamo forti, che siamo in campo, che siamo determinati, che siamo decisi e che sopravvivano anche a coloro i quali attentano alla nostra vita politica e istituzionale".

Insomma, per il consigliere regionale del partito di Carlo Calenda, una mancata alleanza elettorale vale un paragone con una delle pagine più nere della storia, una poltrona che rischia di saltare vale la menzione di sei milioni di morti. Un'ennesima immagine di una politica sempre più scollata dalla realtà, al punto diventare grottesca. In realtà la vicenda è molto più semplice di quanto possa sembrare: nella Regione, sondaggi alla mano, il "campo largo" ha davvero pochissime possibilità di spuntarla sul centrodestra e quindi la scelta del candidato presidente coincide con la scelta di un consigliere regionale sicuro dell'elezione.

Il "campo largo", dopo il ritiro di Domenico Lacerenza, ha trovato l'accordo sul dem Piero Marrese, presidente della provincia di Matera; ma rispetto all'Abruzzo, dove Luciano D'Amico ha potuto contare anche sull'appoggio di Azione e Italia Viva, un allargamento dell'alleanza Pd - M5S è sembrato improbabile sin da subito, con i centristi a spingere per la candidatura dello stesso Marcello Pittella e i due partiti maggiori impegnati nella ricerca di una figura di sintesi. Altra figura "ingombrante" è quella di Angelo Chiorazzo, fondatore del movimento di ispirazione cattolica "Basilicata Comune", che in un primo momento aveva trovato l'accordo col centrosinistra sul nome di Lacerenza, ma dopo il "gran rifiuto" dell'oculista ha scelto di correre da solo. Anche lui è menzionato nell'audio choc di Pittella: "Gli ho proposto un patto - spiega Pittella ai suoi - con me candidato presidente. Lui ha detto che Basilicata Casa Comune senza lui candidato presidente non si può fare. Noi non possiamo andare a ruota di Chiorazzo. E quindi aderiamo al centrodestra". Insomma, anche Chiorazzo è una specie di belva delle SS che vuole la "morte politica" dell'esponente di Azione.

Per Vito Bardi strada in discesa

A questo punto, con le divisioni sei partiti di opposizione, la riconferma del forzista Vito Bardi, salvo sorprese, sembra scontata. La regione conta circa 500 mila abitanti e al netto dell'astensione andrà al voto un numero di elettori paragonabile a quello di un municipio di Roma. Con questi numeri il peso dei singoli candidati "portatori di preferenze" diventa enorme e al momento l'asticella pende nettamente dalla parte del candidato del centrodestra. Per il "campo largo", che si presenta nella versione "ristretta" a causa dei veti incrociati (Su Pittella e Chiorazzo c'era il veto di Conte, su Lacarenza e Marrese quelli di Calenda e Renzi) è quasi una sconfitta annunciata.