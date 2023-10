Lo scontro nel governo per l'aumento delle tasse su case e affitti brevi

In questi giorni c’è qualcosa che disturba il sonno dei parlamentari di Forza Italia, ad ammetterlo è il capogruppo del partito alla Camera, Paolo Barelli: "A noi - ha detto ai cronisti a Montecitorio - quando si toccano le tasse non dormiamo di notte".

Il nodo è la casa

Il riferimento è all’aumento dell'aliquota della cedolare secca, attualmente fissala al 21%, che si innalzerebbe al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. In pratica, quei proprietari che affittano le loro prime o seconde case ai turisti, vedrebbero un leggero aumento delle tasse su quelle locazioni. Una misura contenuta nella bozza di manovra presentata dal governo Meloni e su cui i forzisti chiedono di tornare indietro: "Questa impostazione - continua Barelli - non ci è piaciuta molto. Anche se riteniamo che dopo un certo numero di appartamenti il proprietario debba pagare un maggior numero di tasse, perché diventa un’impresa, spostare al 26% la cedolare secca per un solo appartamento o per due appartamenti non ci sembra corretto".

Il mercato degli affitti brevi in Italia

Secondo le stime pubblicate dal Ministero del Turismo, nel nostro Paese gli affitti brevi accolgono circa 180 milioni di presenze turistiche all’anno e generano un fatturato di 11 miliardi di euro; al 31 dicembre del 2022 gli affitti brevi si sono assicurati il 42,3% del mercato turistico italiano. Numeri che hanno messo sul piede di guerra le associazioni di categoria degli albergatori, in primis Federalberghi, che contestano vuoti normativi e assenza di controlli, che oltre a generare una concorrenza sleale, creano "effetti collaterali" come rischi per la sicurezza, lavoro sommerso, evasione fiscale e trasformazione del tessuto economico e sociale delle città, attraverso una gentrificazione che svuota i centri storici e fa lievitare il mercato immobiliare, sia sul versante affitti che su quello delle compravendite.

Il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi

La questione, in queste ore, è oggetto di contesa al vertice di maggioranza che si sta svolgendo a Palazzo Chigi alla presenza della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, una riunione in cui si dovranno sciogliere tutti i nodi (in particoilare quello sulle pensioni) e sanare le divisioni emerse in queste ultime ore. "Noi vogliamo rimanere nel confine di una manovra che venga approvata rapidamente - spiega ancora Barelli - che dia quindi anche certezze ai mercati e dimostri la coesione: però, siccome siamo una coalizione che proviene da tre dna e tre anime diverse, che si sono unite in un programma, anche in questo caso dovremo trovare una quadra e quindi sono positivo. Oltre ai miglioramenti da proporre sulla questione casa, sulle piattaforme e sulla ripartizione dei proventi degli affitti brevi, abbiamo qualche perplessità su alcuni aspetti che riguardano le pensioni e sugli appesantimenti per chi ha utilizzato i bonus che non deve subire penalità. E c'è un problema Rai: vogliamo che l'azienda di Stato abbia serenità nei prossimi anni".

