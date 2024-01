L'autonomia passa al Senato. Insorge l'opposizione: "I patrioti frantumano l'Italia"

L'Aula del Senato ha approvato con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti, il ddl Calderoli per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Il testo passa ora alla Camera per la seconda lettura. A favore hanno votato i gruppi di maggioranza, il gruppo per le Autonomie e la senatrice Mariastella Gelmini, in dissenso dai colleghi del gruppo di Azione che si sono invece astenuti. Contrari invece i senatori di Alleanza Verdi Sinistra, Italia viva, Movimento 5 stelle e Partito democratico.

Soddisfatto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che vede più vicino un obiettivo storico della Lega Nord: "Il Senato ha approvato il ddl Autonomia: è un passo importante verso un Paese più moderno ed efficiente, nel rispetto della volontà popolare espressa col voto al centrodestra che lo aveva promesso nel programma elettorale, dai referendum di Lombardia e Veneto e dalle richieste dell'Emilia-Romagna e di altre regioni italiane. In questo momento mi sento di rivolgere un pensiero particolare a Bobo Maroni"

Le opposizioni intonano l'inno di Mameli in Aula e promettono battaglia

Tutte le opposizioni promettono invece battaglia in una seduta che è stata anche molto movimentata. Nel corso del voto è stato anche intonato, per protesta, l'inno di Mameli e i senatori del Pd hanno sventolato delle bandiere tricolori. Dai banchi della Lega è stata invece esposta la bandiera con il leone di San Marco, simbolo della Serenissima ieri, e oggi delle istanze autonomiste di molti militanti veneti del Carroccio.

"Al termine della votazione sull'autonomia differenziata in Senato, il Movimento 5 Stelle ha intonato, insieme ad altre forze di opposizione, l'Inno di Mameli. Una spontanea dimostrazione di dissenso nei confronti del folle progetto del governo, che spacca l'Italia e aumenta terribilmente i divari sociali già esistenti. Dai banchi della maggioranza, invece, la senatrice Bizzotto della Lega ha avuto l'impudenza di sventolare una bandiera della Serenissima. Si tratta di un gesto vergognoso e di un grave oltraggio al Paese e alla sua unita'". Lo scrive in una nota Elisa Pirro, senatrice del Movimento 5 Stelle.

"Intanto ci batteremo per fermarla nel passaggio alla Camera ma non escludiamo nessuno strumento per contrastare questa legge che spacca l'Italia". Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti alla Camera che le chiedono se il Pd raccoglierà le firme per un referendum contro l'Autonomia. "Stiamo parlando di una intenzione chiara che è quella di cristallizzare i divari e di ampliarli" ha chiosato la segretaria dem.

"Eccoli, i 'patrioti'. Vogliono frantumare l'Italia e l'interesse nazionale: una Patria dove alcuni sono più uguali degli altri. Ecco l'autonomia differenziata approvata al Senato, il regalo di Meloni alla Lega. Noi continueremo a batterci contro, dentro e fuori il Parlamento". Cosi' su X rincara la dose Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd.

"Sono talmente patrioti questi 'fratelli di mezza Italia' che si sono svenduti l'unità nazionale alle follie secessioniste della Lega Nord, pur di avere in cambio il premierato e di tenere in equilibrio il governo". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra dopo l'approvazione al Senato del provvedimento sull'autonomia.

Ora la palla passa alla Camera e, c'è da scommetterci, sarà di nuovo battaglia.