La nuova grana per Giorgia Meloni: ora Regioni e governo si spaccano

Si accende lo scontro sull'Autonomia differenziata. La riforma del governo Meloni dovrà superare il fuoco incrociato delle regioni governate dal centrosinistra, che si preparano alla battaglia referendaria, e quelle del sud a guida centrodestra, che pur "normalizzate" lasciano intendere che non cederanno nulla su quella che è la vera criticità del provvedimento, ovvero i famosi Lep (livelli essenziali di prestazioni), senza i quali le richieste di autonomia delle regioni ricche saranno automaticamente rispedite al mittente.

Le regioni a guida centrosinistra affilano le armi

Procediamo per ordine. A promettere battaglia contro la legge Calderoli sono già tre regioni: la Campania del vulcanico presidente Vincenzo De Luca - che su questo ha fatto partire una sorta di "guerra santa" - l'Emilia-Romagna del dimissionario Stefano Bonaccini, neo eletto europarlamentare e la Toscana. Il Consiglio regionale della Campania si prepara a votare la richiesta di indizione del referendum abrogativo dell'Autonomia differenziata con seduta straordinaria e monotematica dell'assemblea convocata per lunedì 8 luglio. A presentare la richiesta sono stati tutti i partiti dalla maggioranza e l'esito del voto è abbastanza scontato. Iniziativa analoga in Toscana: "Con le altre Regioni ci siamo riuniti e il testo è stato condiviso - spiega il presidente dell'assemblea, Antonio Mazzeo - e a breve dovrei ricevere la proposta di delibera sottoscritta dai capigruppo che vogliono aderire; da lì partirà l'iter con la convocazione dell'aula".

Anche in Emilia-Romagna a firmare la richiesta di referendum abrogativo contro la riforma Calderoli sono stati tutti i capogruppo della maggioranza (dal Pd a Coraggiosa, dai Verdi a Italia viva e alla lista Bonaccini) più i 5 stelle: "La Regione Emilia-Romagna - si legge nel documento - ha convintamente aderito a tutte le iniziative, anche in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tese a sostenere lo sviluppo di modelli autonomistici, a condizione dell'intangibilità dei principi fondativi della Costituzione, quali la promozione delle autonomie, l'unità e l'indivisibilità della Repubblica di cui all'articolo 5 della Costituzione".

I firmatari ricordano anche che le Regioni "hanno sostenuto le iniziative volte al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a condizione del pieno rispetto dei principi di uguaglianza e solidarietà, senza pregiudizio al principio di coesione nazionale, ma i successivi sviluppi del disegno di legge Calderoli si sono posti tuttavia in contraddizione con l'affermazione di questi principi, tanto che, in sede di espressione del parere delle regioni nella Conferenza unificata del 2 marzo 2023 la Regione Emilia-Romagna, unitamente alle regioni Campania, Puglia e Toscana, ha espresso voto contrario".

Una ricostruzione contestata dalle opposizioni, che accusano Bonaccini di rinnegare una riforma che fino al 2018 aveva sostenuto con forza: "Una maggioranza allo sbando che fa e dice tutto e il contrario di tutto", commenta la capogruppo di Fratelli d'Italia, Marta Evangelisti, che aggiunge: "Si parte con Bonaccini che annuncia le dimissioni ma che poi in aula le trasforma in pre dimissioni, adducendo come pretesto il prossimo G7, fino ad arrivare al tema dell'Autonomia, rispetto a cui, in modo esattamente contrario a quanto avvenuto nel 2018, si chiede l'indizione del referendum. Noi capiamo che nel Pd la confusione sia ormai la norma tra correnti e correntine, ma che su un tema tanto centrale per la nazione come l'Autonnomia sarebbe bene esercitare un minimo di coerenza: quel minimo che serve per non scivolare nella follia, o quantomeno nel ridicolo".

Il "fuoco amico" nella maggioranza: Musumeci contro Zaia

Sul fronte interno, l'Autonomia è destinata a scontrarsi con le resistenze delle regioni del Centro - Sud a guida centrodestra, che pur non promuovendo il referendum abrogativo, possono rendere nulla la riforma. Come detto, c'è una condizione, contenuta nella stessa legge Calderoli, che la rende praticamente inapplicabile, almeno nel breve periodo. Nessuna Regione, infatti, potrà firmare intese col governo centrale se non saranno rispettati prima i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale nella materia su cui viene richiesta l'autonomia, una condizione che dovrà essere certificata sa un'apposita commissione tecnica. Va da sé che prima di poter concedere l'autonomia a una regione come il Veneto di Luca Zaia, bisognerà fare in modo di assicurare alla Campania, alla Sicilia, alla Calabria, al Molise e a tutte le altre Regioni che su quella determinata materia sia rispettato il "minimo sindacale" sull'erogazione di quei servizi.

Al momento è qualcosa di utopico, che rende assai premature le richieste già avanzate dal governatore leghista. "La richiesta di Zaia è assolutamente precoce, in linea di principio certo può farlo, ma c'è un problema di opportunità. In questo momento tra le Regioni del Mezzogiorno permangono delle perplessità, anche dentro la coalizione di maggioranza. Io ho delle perplessità. Poi certo a decidere sarà il capo del governo e il governo nel suo insieme". A parlare non è un parlamentare qualsiasi ma Nello Musumeci, il ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare del governo Meloni, che aggiunge: "Io sono per l'Autonomia, a patto che tutte le Regioni partano dalla stessa linea e quindi chiederei a Zaia di accelerare invece il processo che porti all'individuazione dei Lep, che costituisce una garanzia per le Regioni svantaggiate. Acceleriamo sui Lep e poi procediamo". La risposta di Zaia tira in ballo le opposizioni, ma può essere anche letta come una replica all'esponente dell'esecutivo: "Le opposizioni - spiega - negli ultimi undici anni hanno governato questo Paese per dieci anni. Potevano fare i Lep, finanziarli, far l'Autonomia, modificarla, tagliandarla? Dieci anni al governo. Non puoi venire oggi a dire a chi è appena arrivato che è tutto sbagliato". In verità, in quegli undici anni a cui fa riferimento il presidente del Veneto, la "sua" Lega ha preso parte a ben due governi.