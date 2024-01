Sarracino: "L'autonomia differenziata spacca l'Italia, promuoveremo un referendum per abrogarla"

Il Ddl Calderoli, che inserisce nel nostro ordinamento l’autonomia differenziata, è stato approvato dal Senato. Una palese vittoria della Lega, che ha esultato sventolando il Leone di San Marco, bandiera gonfalone della Serenissima repubblica di Venezia. Un'immagine che ha riportato alla memoria un Carroccio d'altri tempi, quello della cosiddetta "padania" e della secessione. Ne parla, a Today.it, il deputato napoletano del Partito Democratico, Marco Sarracino, membro della segreteria di Elly Schlein.

"È una vittoria per la Lega – spiega Sarracino – e una sconfitta per l'Italia. Siamo di fronte a un disegno che spacca l'Italia a metà e aumenta le varie diseguaglianze. Noi lo critichiamo per tre motivi. In primo luogo perché è un disegno antistorico: oggi il Pnrr ci dà l'opportunità di investire per rafforzare la coesione sociale e nazionale. E invece questo disegno la pregiudica. È un disegno sconveniente, anche per chi fa impresa: come possiamo competere nel mondo con venti politiche energetiche differenti? È una cosa che non sta in piedi. E infine, un disegno ingiusto".

"Faccio un esempio concreto di quello che si potrebbe verificare nel mondo della scuola: potremmo avere programmi differenziati regione per regione, concorsi differenziati regione per regione; ad esempio, chi non vive in una determinata regione per almeno 15 anni, non potrà partecipare a qualsiasi tipo di concorso e non potrà fare l'insegnante. Anche i salari potranno essere differenziati, quindi un docente del Mezzogiorno potrà essere pagato meno di un docente del Nord. Nelle prossime ore il Partito Democratico lancerà una mobilitazione in tutto il Paese contro l'autonomia differenziata".

Quando si parla di questo provvedimento, il primo pensiero va alla Sanità. Cosa cambierà?

"Purtroppo sulla Sanità siamo già in piena autonomia differenziata, perché uno dei fratti caratterizzanti della legge Calderoli è l'applicazione dei LEA, ovvero i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie che dovrebbero essere garantiti in tutto il Paese, da nord a sud. Il problema, però, è che non serve soltanto determinarli, ma anche garantirli, cioè finanziarli. Ad oggi lo Stato non può sostenere i costi che servirebbero a garantire i LEA, quindi il governo dovrebbe spiegare come intende finanziarli".

Secondo i retroscena ci sarebbe stato un accordi tra Fdi e Lega: l'autonomia differenziata in cambio del premierato. È verosimile?

"È evidente che l'autonomia è una bandiera ideologica della Lega, che è riuscita ottenerla attraverso uno scambio col premierato promosso da Fratelli d'Italia, ma è uno scambio che fa male al Paese. Io penso che non ci sia un'immagine più triste o quella vista dopo il voto in aula: mentre i senatori del Partito Democratico sventolavano il tricolore, alcuni senatori della Lega sventolavano la bandiera di San Marco di Venezia".

Nel frattempo continuate a battervi per il salario minimo. Lei è in commissione Lavoro, avete ancora qualche speranza?

"Siamo molto pessimisti rispetto a quello che il Governo farà sul salario minimo, perché crediamo che non farà nulla, a parte continuare a mandare la palla in tribuna come ha fatto fino a oggi. L'affossamento del salario minimo rientra in un disegno più grande di Giorgia Meloni e del suo governo, che è contro i cittadini più poveri, contro i cittadini più deboli e quindi anche contro il Mezzogiorno. Basta mettere in fila tutte le scelte che sono state fatte quest'anno dall'esecutivo: hanno tolto il reddito di cittadinanza, affossato il salario minimo, sottratto tre miliardi e mezzo dal Fondo Perequativo Infrastrutturale, che serve a intervenire proprio sulle diseguaglianze".

"E poi hanno cancellato alcuni progetti Pnrr che riguardavano le periferie e il dissesto idrogeologico: sono scelte che hanno un impatto su tutto il Paese, ma soprattutto sul Mezzogiorno. Quella sul salario minimo, secondo me, è una scelta davvero illogica: stiamo parlando di quattro milioni di italiani che, nonostante abbiano un lavoro, sono poveri. Noi riteniamo che questa sia una grande ingiustizia, soprattutto nei confronti dei più giovani, di quelli che guadagnano 850 euro al mese. Come può un ragazzo, con 850 euro al mese, pensare di costruirsi una famiglia, di costruirsi un futuro?"

Tutto giusto, sulla carta, il problema della vostra proposta è che i soldi che mancherebbero per raggiungere la soglia minima li dovrebbe mettere lo Stato. E i costi sarebbero alti.

"Abbiamo dato la nostra disponibilità a ritirare quell'emendamento, se il governo vorrà discutere, entreremo nel merito di ogni dettaglio. È chiaramente una proposta che per essere applicata alla realtà dovrà avere un avanzamento graduale. Siamo pronti a discutere nel merito, il problema è che il governo non è pronto a discutere nel merito, anzi ha fatto un'altra cosa: nella stessa notte in cui ha affossato il salario minimo, ha approvato un ordine del giorno presentato dalla Lega che di fatto sdogana nuovamente le legate salariali, cioè si ritorna con l'idea che un dipendente pubblico del Mezzogiorno possa essere pagato meno di un dipendente del Nord".

Il salario minimo è una battaglia molto identitaria, di quelle che dalle parti del Pd non si vedevano da tempo. Il problema è che cambiano i segretari ma il partito resta lo stesso. È evidente che le correnti si stiano già preparando al prossimo congresso, basta leggere alcuni comunicati stampa o qualche retroscena palesemente dettato al giornalista di turno. Troverete mai pace?

"Onestamente trovo lunare il dibattito che si sta svolgendo sul Partito Democratico quando abbiamo la peggiore destra della storia repubblicana al governo del Paese. Mi sembra tutto abbastanza folle. Abbiamo una segretaria eletta alle primarie con un consenso importante, con un consenso in qualche caso ritrovato o inaspettato, perché non tutti pensavano che sarebbe riuscita a far riavvicinare tanti delusi. Stiamo recuperando un rapporto con quei mondi che si erano allontanati dal centrosinistra, dalla sinistra e dal PD. Non è una sfida semplice, non è una sfida che si risolve in mezz'ora. Ora la partita da vincere è quella delle elezioni europee".

Europee ma non solo: si vota anche nelle regioni, dove il cosiddetto "campo largo" non sempre riesce, come ad esempio in Sardegna. È davvero possibile mettere insieme tutti o è utopia?

"Il Partito Democratico si è sempre posto l'obiettivo di mettere insieme tutte le forze di opposizione che si ritengono alternative a Giorgia Meloni e alla sua maggioranza. Questo vale sia per il livello nazionale che per quello locale, dove si può fare un lavoro di coinvolgimento di forze civiche. È un lavoro che continueremo a fare in vista delle prossime elezioni regionali. Quando ero segretario della Federazione di Napoli, siamo riusciti a mettere insieme una coalizione che teneva dentro il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo. È qualcosa che dovremo provare a fare anche a livello nazionale. È una strada difficile, è una strada faticosa, ma non è detto che sia impossibile. Quando queste forze si mettono insieme, sono maggioritarie. A Napoli vincemmo al primo turno con il 64 per cento".