Salvini assolve gli autovelox "giusti" e avvisa i sindaci: "Dovranno spiegare perché li mettono"

I sindaci sono avvisati: quando decideranno l'installazione di un autovelox dovranno chiarire le motivazioni. A dirlo è il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. "Stiamo lavorando al nuovo Codice della strada per ridurre morti e feriti. Gli autovelox dovranno essere omologati a livello nazionale e i sindaci dovranno spiegare perché li mettono e dove e con quale motivazione", ha detto intervistato dal Gr1.

Salvini ha sottolineato che negli autovelox, non c'è "assolutamente nulla di sbagliato" se vengono messi "per salvare vite vicino alle scuole, agli ospedali, nelle strade dove ci sono tanti incidenti. Se vengono moltiplicati dalla sera alla mattina su stradoni a due corsie per fare cassa, sono semplicemente un'altra tassa".

Il tema autovelox è particolarmente sentito dai cittadini. C'è chi li ritiene un modo di fare cassa e chi invece ne riconosce l'utilità. In alcuni caso la reazione è stata tutt'altro che pacata. Pensiamo ai ripetuti danneggiamenti delle apparecchiature in stile "Fleximan". Nel 2023, secondo i dati appena consolidati dal sistema telematico del ministero dell'Economia che censisce tutti i movimenti delle casse nelle Pubbliche amministrazioni (il Siope), e rilanciati dal Sole 24 Ore, i cittadini hanno sborsato 1,535 miliardi di euro in sanzioni comunali collegate al codice della strada. Una crescita del 6,4% rispetto al 2022, e addirittura del 23,7% rispetto al 2019. A pesare, soprattutto nei comuni più piccoli, non sono le multe per i divieti di sosta ma proprio gli autovelox. È di qualche settimana fa la statistica elaborata dal Codacons sui dati del ministero dell'Interno che vede l'Italia in testa in Europa per il numero di rilevatori lungo le strade: 11.130 mila apparecchi contro i 7.700 della Gran Bretagna, i 4.700 della Germania, i 3.780 della Francia.