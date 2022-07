Avrebbe sottratto 350mila euro a Forza Italia, indagato senatore Paolo Romani

Il senatore Paolo Romani, appartenente al partito politico Cambiamo, è indagato a Monza. Secondo quanto riferisce il procuratore Claudio Gittardi in una nota è accusato di tre episodi di peculato dal valore complessivo di oltre 350 mila euro.

Romani è un ex fedelissimo di Silvio Berlusconi e il reato si riferisce al periodo in cui il senatore era iscritto a Forza Italia e aveva la delega a operare sul conto del partito. Era stato interrogato l'8 luglio scorso e "si è avvalso della facoltà di non rispondere rendendo dichiarazioni spontanee ed allegando la memoria difensiva" riservandosi, tra l'altro, di "produrre successiva documentazione a questa procura".

Le indagini dopo le operazioni sospette

Le indagini della guardia di finanza sotto la direzione dei pm di Monza sono scattate in seguito alla segnalazione di alcune operazioni sospette effettuate nel periodo compreso tra il 2015 e il 2108, anni in cui Romani militava in Forza Italia. Il senatore aveva delega a operare sul conto intestato al gruppo parlamentare azzurro (e alimentato con somme provenienti dalla dotazione del Senato per il finanziamento pubblico) e in questa veste prima "si appropriava dell'importo complessivo di euro 83 mila che prelevava mediante emissione di quattro assegni emessi a sua firma a valere su detto ed a sé intestati" e per poi versare quel denaro "sul su proprio conto corrente".

Più o meno la stessa operazione replicata insieme a Domenico Pedico, legale rappresentante di una società poi finita in liquidazione: anche in questo caso i due, in concorso tra loro, "si appropriavano dell'importo complessivo di euro 180.500 che prelevavano mediante emissione, da parte di Romani Paolo, di assegni per euro 15.000,00 a favore di Pedico e per Euro 165.500,00 a favore della società riferibile allo stesso Pedico". Assegni che "venivano poi incassati da Pedico Domenico su conti correnti a sé riferibili" ma "con successiva quasi integrale ed immediata restituzione dei relativi importi a Romani Paolo mediante emissione di altrettanti assegni tratti da Pedico sui propri conti correnti ed aventi come beneficiario Romani Paolo, che li versava sul conto corrente a sé intestato". E ancora, l'allora senatore di Forza Italia "si appropriava di euro 95.348,31 corrispondendoli a molteplici soggetti per finalità estranee a quelle indicate nel Regolamento del Senato mediante assegni emessi in relazione ad interessi personali".