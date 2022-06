Azzolina segue Di Maio, poi la profezia su M5s

La deputata ed ex ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha lasciato il gruppo del M5s ed è passata in quello Ipf, la nuova formazione di Luigi Di Maio. “Dov'è la maturità politica se si fanno le scelte solo sulla base dei sondaggi? - dice Azzolina annunciando la sua decisione - Dov’è la cura delle parole se ogni giorno si leggono e si sentono solo tweet e interviste al veleno? Dov'è la collegialità? Io sono una persona leale ma qui non si vuole la lealtà, si pretende la devozione e la fede cieca. Conte che ho stimato come Presidente del Consiglio oggi è ostaggio dei suoi vicepresidenti”.

Dunque la decisione arriva da una critica molto netta nei confronti dei vertici 5 Stelle, guardando a Conte come una “vittima” delle persone di cui si è circondato. “In questi due giorni mi sarei aspettata un po' di autocritica - continua Azzolina - e invece c'è chi ha festeggiato”. Poi arriva la profezia dell’ex ministro quando dice il Movimento non esiste più, anzi, “vedrete che presto cambierà anche il simbolo. Andrò con sessanta colleghi che hanno creduto nel nuovo corso, quello della maturità politica. E lo realizzeranno altrove. Ho passato gli ultimi tre giorni a chiedere un cambiamento che non ci sarà. Ne ho avuto la conferma definitiva. Oggi mi chiedo cosa sia il Movimento 5 Stelle e non so rispondere. Non siamo né carne né pesce".