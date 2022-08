Agosto è il mese del ballo delle coalizioni

C'è chi balla in discoteca e chi sotto l'ombrellone. Ma a ballare in questo caldissimo agosto è anche la politica. E i nostri politici di "balli da coalizione" ne conoscono davvero tanti: tra alleanze che iniziano ce n'è qualcuna che finisce. Ecco a che punto siamo a poco più di un mese dalle elezioni del 25 settembre - consci del fatto che di "balli" e coalizioni ne vedremo ancora per un bel po'.