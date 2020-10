Ballottaggi, i risultati delle elezioni comunali

Chiusi i seggi per i ballottaggi in 57 città chiamate ad eleggere il nuovo sindaco da scegliere tra i due arrivati al ballottaggio nel precedente turno, che si è svolto domenica 20 e lunedì 21 settembre, insieme al referendum e ad alcune elezioni regionali. I ballottaggi riguardano 9 capoluoghi, di cui uno, Bolzano dove si votava ieri fino alle 21, ha già eletto il proprio sindaco.

Altre sfide da tenere in osservazione Arezzo, Chieti, Crotone, Lecco, ma sopratutto Reggio Calabria. Occhi puntati anche su Giuliano e Pomigliano in Campania e Ariano Irpino nell'Avellinese dove si testerà il gradimento dei cittadini sull'alleanza Pd-M5s. Nel comune irpino la sfida è tra Enrico Franza e Marco La Carità. Nella città di provincia più popolosa della regione si contenderanno, invece, la fascia tricolore Antonio Poziello e Nicola Pirozzi, mentre nella cittadella industriale la sfida è tra Gianluca Del Mastro ed Elvira Romano.

A Matera

A Matera eletto sindaco Domenico Bennardi del Movimento 5 Stelle e sostenuto da una coalizione allargata a Volt, Europa Verde-PSI, Matera 3.0. Sfida vinta ribaltando il risultato del primo turno su Rocco Luigi Sassone del centrodestra che aveva preso intorno al 30 per cento. Il sindaco uscente, Raffaello De Ruggieri, indipendente di centrodestra, non si era ricandidato.

A Chieti

Ribaltone a Chieti dove Diego Ferrara è stato eletto nuovo sindaco con quasi il 56 per cento dei voti. Sconfitto al ballottaggio il candidato del centrodestra Fabrizio Di Stefano. Ferrara, espressione del centrosinistra, si è apparentato con le 4 liste civiche del candidato sindaco Paolo De Cesare. Festeggiamenti sono in corso davanti alla sede del comitato elettorale di Ferrara in corso Marrucino, presenti il segretario regionale del PD Michele Fina e il consigliere regionale Silvio Paolucci.

A Lecco

Mauro Gattinoni si conferma sindaco di Lecco con 31 voti di distacco sul candidato del centrodestra. Gattinoni (centrosinistra) ha ottenuto 10.978 voti, Ciresa (centrodestra) 10.947.

A Reggio Calabria

Giuseppe Falcomatà, del centrosinistra, sta per essere riconfermato sindaco di Reggio Calabria. Quando lo scrutinio è giunto a 122 sezioni su 218, il primo cittadino uscente si attesta al 57,91% mentre Antonio Minicucci, del centrodestra, è al 42,09%. Guardando il numero di voti, fra i due la distanza e di oltre 5mila e 800 voti (5842). Al primo turno Falcomatà aveva conquistato il 37,17% acquisendo 35.109 preferenze, mentre Minicucci era arrivato al 31.820, pari al 33,69&. Nessuno dei due sfidanti ha fatto apparentamenti.

Dalla Toscana cattive notizie per le Lega

In Toscana continuano le cattive notizie per la Lega: in provincia di Pisa il nuovo sindaco di Cascina - comune è stato guidato dal 2016 al 2019 da Susanna Ceccardi, candidata governatrice uscita sconfitta dalle ultime elezioni regionali - è Michelangelo Betti (CSX): sconfitto il candidato del CDX Cosentini.

Bolzano, confermato Caramaschi: lite Fdi Lega dopo la sconfitta di Zanin

Polemica nel centrodestra a Bolzano dopo la sconfitta al ballottaggio che ha visto il candidato Roberto Zanin perdere con oltre il 14% dal sindaco uscente di centrosinistra Renzo Caramaschi. Fratelli d'Italia, partito che forma la coalizione di Zanin assieme a Lega, Forza Italia e alla lista Zanin, ha accusato i due assessori provinciali della Lega - Massimo Bessone e il vice governatore Giuliano Vettorato - perché "rimasti impassibili e immobili di fronte alla campagna elettorale che i vertici della Svp stavano costruendo attorno a Renzo Caramaschi". A livello provinciale la Lega è in giunta assieme alla Suedtiroler Volkspartei. Nella storia dell'Alto Adige mai un partito di centrodestra aveva governato assieme alla Svp.

Fratelli d'Italia, facendo riferimento al fatto che il governatore Arno Kompatscher aveva esaltato durante i comizi il lavoro svolto dal sindaco Caramaschi, sostiene che, "l'essere rimasti in silenzio mentre l'alleato Svp si sfilava e appoggiava il Pd, rende gli assessori della Lega corresponsabili della sconfitta del candidato che essi stessi come Lega avevano proposto". Pronta la risposta della Lega, in particolare dall'assessore ed ex commissario Massimo Bessone. Parlando di "accuse sciocche, inopportune e prive di fondamento" quella mosse da Fratelli d'Italia, Bessone esorta "gli amici di Fratelli d'Italia di non perdere tempo in inutili e dannose polemiche ma di interrogarsi sul come mai nessuno desideri fare parte di una coalizione governativa insieme a loro" aggiungendo, "va analizzato il problema che che impedisce al centrodestra di crescere in Alto Adige".