Bari, Firenze e Perugia: il centrosinistra punta a fare il pieno nelle città

Domenica 23 e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15) molti italiani torneranno alle urne per i ballottaggi che si svolgeranno in un centinaio di comuni, tra cui Bari, Firenze e Perugia. Un "secondo tempo" che si giocherà con il "campo largo" già nettamente in vantaggio rispetto al centrodestra, che rischia di perdere il capoluogo umbro, che governa dal 2014.

I nuovi equilibri: "Chi si tirerà fuori è destinato a sparire"

Le elezioni europee dell'8 e del 9 giugno hanno cambiato gli equilibri tra i partiti politici, sia tra quelli della maggioranza che sostiene il governo Meloni, sia tra quelli delle minoranze. E se la premier, pur lasciando sul campo circa 600 mila voti rispetto alle elezioni politiche, rafforza la sua egemonia nel campo del centrodestra, la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, può ora giocare la parte della leader, costringendo sia il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che i centristi di Matteo Renzi e Carlo Calenda ad assecondare le sue mosse.

"Chi si tirerà fuori è destinato a sparire", commentava un deputato dem, nei giorni scorsi, sul corridoio del Transatlantico. Il ragionamento che si fa nelle stanze del Nazareno è molto lineare: Pd e Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sono le uniche due forze che hanno guadagnato voti rispetto alle politiche di due anni fa, mentre sia Giuseppe Conte che i centristi escono fortemente ridimensionati dalle europee. "Nelle piazze - spiega ancora il parlamentare - la parola che abbiamo sentito di più è stata 'unità'. È evidente che le forze che questa unità l'hanno boicottata a giorni alterni hanno pagato la loro ambiguità in termini di consenso. Ora dovranno cambiare atteggiamento".

Obiettivo "triplete"

Se cambieranno o meno atteggiamento e se il "campo largo" resusciterà davvero lo vedremo nei prossimi mesi, ma un primo segnale saranno sicuramente i ballottaggi del prossimo weekend. A Bari, dove il dem Vito Leccese ha sfiorato la vittoria al primo turno, il patto con Michele Laforgia (20 per cento al primo turno, sostenuto da M5S e sinistra) dovrebbe, almeno sulla carta, assicurargli una vittoria schiacciante sul candidato del centrodestra, Fabio Romito.

Nel capoluogo pugliese, nei prossimi giorni sono attesi i ministri Giuseppe Valditara, Paolo Zangrillo, Gennaro Sangiuliano, Guido Crosetto e Anna Maria Bernini, ma la rimonta sembra oggettivamente impossibile, anche alla luce della neta affermazione dell'ex sindaco Antonio Decaro, che alle europee, in un unico collegio, ha preso poco meno dei voti presi dall'intervistatissimo generale Roberto Vannacci in tutta Italia.

Situazione analoga a Firenze, dove la candidata del Partito Democratico, Sara Furnaro, sarà votata sia dal Movimento 5 Stelle che dall'altra candidata del suo campo, la renziana Stefania Saccardi che - numeri alla mano - con il suo 7,3 per cento le ha impedito di essere agevolmente eletta al primo turno. Anche nel capoluogo toscano sembra quasi impossibile che qualcosa possa stravolgere le previsioni della vigilia: a sostenere il disperato tentativo di Eike Schmidt dovrebbe arrivare il vicepremier Matteo Salvini, ma la Lega in città ha raccolto appena il 5 per cento.

All'evento di chiusura di Furnaro ci sarà Elly Schlein e giovedì sfileranno per lei Stefano Bonaccini, Antonio Decaro, Dario Nardella e Giorgio Gori. Decisamente più in bilico il risultato di Perugia, dove per conoscere il nome dell'erede di Andrea Romizi bisognerà scrutinare fino all'ultima scheda. Tra Vittoria Ferdinandi del "campo largo" e Margherita Scoccia del centrodestra al primo turno c'erano 598 voti di distacco, con la prima che ha sfiorato l'affermazione fermandosi al 49 per cento.

Il pallottoliere dice che sulla carta le basterebbe raccogliere una parte del consenso di Massimo Monni, sostenuto da Psi e Italia Viva, per centrare l'obiettivo. Più complicata la situazione della sfidante, che può contare solo sullo 0,8 per cento raccolto dall'ex calciatore Davide Baiocco, voti più difficili da trasferire e comunque non sufficienti a ribaltare la partita.