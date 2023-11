"Dal governo un regalo a Briatore e Santanchè": sulle spiagge riesplode lo scontro

Bruxelles conferma la linea dura contro l’Italia sulle concessioni balneari. La Commissione Europea ha infatti inviato a Roma il parere motivato, che fa seguito alla lettera di messa in mora già recapitata nel 2020. A confermarlo è stata una portavoce della Commissione Europea. Un passo avanti verso la procedura di infrazione, che scatterà se il nostro Paese non si adeguerà entro fine anno alla direttiva Bolkenstein.

"L’Italia - ha spiegato la portavoce UE - avrà due mesi di tempo per attuare i passi necessari per fornirci le risposte richieste. Poi decideremo sui passi successivi. L'applicazione della legge dell'Ue è la nostra prima priorità, ma preferiamo sempre arrivare a un accordo con gli Stati invece di portarli alla Corte. Oggi è stato espresso un parere motivato che non pregiudica le interlocuzioni in corso con l’Italia". Insomma, quello di Bruxelles è l’ultimo avvertimento formale prima dell’avvio della procedura di infrazione.

Le prossime mosse del governo

L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che ha promesso una sorta di "protezione" ai balneari, dovrà ora decidere come muoversi. Da sentenza del Consiglio di Stato, le concessioni scadranno al 31 dicembre di quest’anno e non saranno previste ulteriori deroghe, che sarebbero in contrasto con l’ordinamento dell’Unione Europea. Attualmente lo Stato incassa appena 92 milioni di euro su circa 12 mila concessioni a uso turistico e i canoni viaggiano mediamente fra i mille e i cinquemila euro l’anno. C’è chi, come il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, aveva ventilato la possibilità di "non applicare la direttiva europea" o di ricorrere a "ipotesi intermedie", come quella contenuta in un disegno di legge che dovrebbe approdare nelle prossime settimane in Parlamento, che aprirebbe alla possibilità di allargare l'offerta a gran parte delle coste italiane al momento non oggetto di concessioni: in pratica si metterebbero a bando le spiagge libere.

Bonelli (Verdi Sinistra): "Meloni vuole privatizzare e cementificare le spiagge libere"

"L'Unione Europea - spiega il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli - ha dato un ulteriore avviso al Presidente Meloni dimostrando quanto la premier sia refrattaria al diritto europeo; Ma in realtà cosa sta facendo il governo italiano? Sta facendo un grande impiccio, un trucco incredibile che farà arrabbiare milioni di persone. In sintesi, per non mandare a gara le concessioni demaniali esistenti, ovvero gli stabilimenti balneari, manderanno a gara le spiagge che oggi sono libere".

"Centinaia di chilometri - continua Bonelli - andranno a gara per essere date in concessione. Quindi privatizzazione e cementificazione di altre spiagge e tratti di coste integri. E per fare che cosa? Per tutelare gli interessi di quegli stabilimenti balneari che non andranno a gara. In sintesi, la lobby Santanchè - Briatore vince. Stiamo parlando di stabilimenti balneari che pagano un'inezia. Il Twiga di Briatore e del compagno della Santanchè paga circa 18-20 mila euro l'anno, ma fattura circa 9-10 milioni di euro l'anno. Insomma, a fare gli imprenditori con i beni dello Stato venduti a pochi spiccioli, siamo capaci tutti quanti". ?

"Detto questo - spiega ancora il deputato - ci troviamo di fronte a una situazione drammatica, perché il fatturato degli stabilimenti balneari nel nostro Paese è di 10 miliardi di euro, però l'incasso nell'agenzia del demanio è di poco più di 100 milioni di euro, una vergogna inaudita. E l'ultima questione che ritengo inaccettabile è che io ho chiesto il testo della proposta al governo, il documento che è stato inviato sulle spiagge, ma mi è stato negato: ce l'hanno i gestori degli stabilimenti balneari, ma i parlamentari di opposizione".

