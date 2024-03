Bandecchi: "Alle europee candido il mio barboncino Milo"

Alle prossime elezioni europee il sindaco di Terni e segretario di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, ha annunciato di voler candidare il suo barboncino Milo. "Ho fatto un'analisi accurata e dopo una ricerca approfondita abbiamo visto che la maggior parte delle persone che oggi fanno gli onorevoli in Italia sono un po' dei cani", esordisce nel video pubblicato su Instagram.

"Cioè non hanno mai fatto cose importanti e lo dico senza offesa", precisa. "Perciò ho pensato di candidare per primo lui - ha proseguito mostrando il barboncino - perché se di cani si deve parlare almeno vorrei che fosse un bel cane". "Quindi, Milo è il primo candidato d'Italia", ha concluso il sindaco.

"Governati da chi non sa mettere insieme il pranzo e la cena"

L'ultima provocazione del controverso sindaco arriva dopo un intervento a Radio Cusano Campus sulla situazione italiana in vista delle prossime europee: "ll governo Meloni è incapace di governare, dopo quasi due anni non hanno fatto niente di concreto", ha affermato Bandecchi, per poi continuare: "Il governo di destra si fa beffe di noi. Il barile di petrolio era arrivato a 140 euro, oggi ne costa 80/70 euro. Come mai la benzina non è scesa vistosamente così quanto è salita? Siamo governati da incapaci, di destra e di sinistra, che nella vita hanno fatto poco, e purtroppo hanno messo poche volte insieme il pranzo con la cena".

"Gli italiani devono confrontarsi con la verità - prosegue Bandecchi -. Abbiamo 10,8% dei parlamentari che sono seduti su 26 stati, quindi già la matematica ci dovrebbe aiutare a capire che la media sarebbe i 3,8 per uno. Noi abbiamo tre volte quello che hanno gli altri stati. Solo noi italiani mandiamo in Europa gli incompetenti. Non è l'Europa che deve fare le leggi per l'Italia, sono i parlamentari italiani che abbiamo mandato in Europa per 20mila euro al mese che dovrebbero fare il bene per il nostro Paese".