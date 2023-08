Rissa in consiglio comunale: il sindaco Bandecchi è indagato

Prima la lite in consiglio comunale con rissa sfiorata, poi l'esposto, adesso arriva l'indagine. Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, torna sotto i riflettori dopo la bagarre di lunedì 28 agosto scorso, quando solo l'intervento della polizia locale in aula ha impedito il contatto fisico tra Bandecchi e un consigliere. Come riporta TerniToday, l'indagine della procura è un atto "dovuto" che dà però una nuove luce ai fatti che si sono verificati durante il consiglio comunale di Terni.

Le indagini su Bandecchi: i reati contestati

Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria, infatti, il procuratore della Repubblica di Terni, Alberto Liguori, e il sostituto Marco Stramaglia avrebbero iscritto il sindaco Stefano Bandecchi sul registro degli indagati. Il primo cittadino è insomma sotto inchiesta con le ipotesi di reato di minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L'iscrizione sul registro degli indagati avviene dopo l'esposto presentato ai carabinieri di Terni da parte dei due consiglieri di Fratelli d'Italia, Marco Celestino Cecconi e Orlando Masselli, che si sono scontrati verbalmente con Bandecchi, che poi ha reagito alzandosi dalla sedia e scagliandosi contro lo stesso Cecconi prima di essere "fermato" dagli agenti della polizia locale e da alcuni altri presenti.

Prima dello "scatto", Bandecchi si era rivolto a Masselli e allo stesso Cecconi, chiedendo in più occasioni di sedersi ma anche con espressioni tipo "qui volano i denti". Insomma, un caos, finito alla ribalta di stampa e televisioni nazionali e rispetto al quale Bandecchi ha detto di non essere pentito. "Lo rifarei", aveva commentato in un video sul proprio profilo Instagram, aggiungendo: "Con più violenza".

