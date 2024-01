Bandecchi choc: "Gli uomini guardano i bei culi e se riescono, tro**ano". Bagarre in aula

Il sindaco di Terni torna a far parlare di sé. Dopo gli sfoghi poco lusinghieri sui social e durante le conferenze stampa, Stefano Bandecchi ha attirato le polemiche e indignazioni dei consiglieri comunali durante una seduta dedicata anche alla violenza di genere.

A seguito dell'intervento della consigliera Cinzia Fabrizi, in quota FdI, che ha rimarcato i contenuti di una discussa intervista rilasciata a una testata online, nella quale sosteneva tra l'altro che "chi non ha mai tradito la fidanzata non è normale", il primo cittadino ha replicato ed è andato all'attacco. "È vero che l’Italia è piena di imbecilli e io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico tutte, una per una".

Poi le parole che hanno scatenato l'indignazione dei presenti in aula. "Un uomo normale guarda il bel culo di un'altra donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce, se la tromba anche. Se poi non ci riesce, invece torna a casa. Ora, offendetevi quanto ca**o volete, ma questa è la mia idea. Ora dovete decidere se votare un emendamento sulla violenza di genere oppure no, io penso quello che mi pare", ha affermato Bandecchi pronunciandosi contro un emendamento sulla violenza di genere proposto dalle minoranze.

Il consigliere Josè Maria Kenny (Innovare per Terni), già candidato sindaco per una coalizione di centrosinistra, non ci sta e prende le distanze criticando il linguaggio del primo cittadino: "Lei sindaco può pensare ciò che vuole ma non può dire, qui, ciò che vuole. Vergognatevi". Il sindaco rincara e fuori dai microfoni vola qualche insulto. ‘Vaffa’ fuori microfono del primo cittadino indirizzato a Kenny, che ha poi lasciato l'aula. Lo stesso ha fatto il consigliere Pd Pierluigi Spinelli che ha preso la parola per stigmatizzare l'accaduto e annunciare che il gruppo lascia l'aula: "Dopo le gravi esternazioni del sindaco - ha dichiarato - non partecipiamo ai lavori, sono dichiarazioni inaccettabili e lo dico con educazione".

I consiglieri di Pd e Fdi sono usciti dall'aula in segno di protesta verso alcune dichiarazioni del sindaco in sede di dibattito. Le consigliere di Alternativa popolare, il partito di centrodestra riesumato dallo stesso Bandecchi dalle macerie del progetto del 2007 di Angelino Alfano, invece, difendono il primo cittadino e si giustificano: "Noi non ci sentiamo offese". A quel punto i toni si sono alzati: gli esponenti di Alternativa Popolare, il partito del sindaco, hanno attaccato le opposizioni e quindi approvato l'atto sulla violenza di genere, ma con le modifiche stabilite dalla maggioranza. Da cui è partita anche la critica, alla minoranza, di voler menzionare la sola Giulia Cecchettin nel documento da votare.