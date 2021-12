Chi era Bartolomeo Pepe: cordoglio per l'ex senatore no vax ucciso dal Covid

Ieri l'aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio per ricordare l'ex senatore del Movimento 5 Stelle Bartolomeo Pepe, morto all’età di 59 anni dopo aver contratto la polmonite interstiziale tipica del Covid. Era entrato nel Parlamento nella scorsa legislatura candidandosi con il Movimento 5 Stelle, al quale aveva aderito in modo convinto e al quale aveva dato un apporto alla battaglia ambientalista. Infatti Pepe, da napoletano, era un ambientalista e in politica si era speso soprattutto per il suo territorio.

Dai banchi del Movimento è stata ricordata la figura di Pepe come "convinto ambientalista, con il quale abbiamo condiviso tante battaglie, soprattutto nella terra dei fuochi. Siamo sconvolti". ''Apprendo con dispiacere della morte dell'ex senatore. Alla sua famiglia e ai suoi cari le condoglianze del nostro gruppo parlamentare'', dichiara Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati. Un lutto al quale si è unita anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati. E’ stata infatti lei ad ordinare all’Aula di Palazzo Madama il raccoglimento di tutti i presenti.

Pepe era entrato a Palazzo Madama eletto nel 2013 con il Movimento 5 Stelle. Dopo due anni aveva rotto con i pentastellati aderendo prima ai Verdi e poi al gruppo Grandi Autonomie e Libertà, nel quale era rimasto fino a fine legislatura nel 2018, senza poi essere riconfermato. Pepe era stato ricoverato nei giorni scorsi all'ospedale Cotugno di Napoli, dove era stato intubato, le sue condizioni sono precipitate nelle ultime 24 ore. Lui era stato un convinto no vax, al punto da arrivare a parlare su Facebook del Covid come di una “ridicola isteria”.