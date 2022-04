Così il governo ha 'imposto' a Pisa una nuova base militare su un'area protetta

Con una breve e sintetica pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il governo italiano ha autorizzato la realizzazione di una nuova base militare a Pisa, nell’area protetta di Coltano, senza che nessuno ne avesse praticamente mai sentito parlare prima. Facendo leva su un decreto approvato a fine maggio 2021 nell’ambito del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, il governo ha di fatto scavalcato tutte le consuete procedure previste per autorizzare un progetto di questo tipo. L’urgenza potrebbe essere dettata dalla guerra in Ucraina, visto che l’opera è “destinata alla difesa nazionale”, ma come mai costruire una cittadella militare proprio su un’area protetta?

Nuova base militare a Pisa, sull’area protetta di Coltano

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2022, il presidente del Consiglio dei ministri ha decretato “l’intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, in Pisa - area Coltano”. Questo è tutto, non si sa molto altro di questa nuova base militare di fatto imposta dal governo, visto che in passato enti locali ed abitanti non sono mai stati interpellati e informati in tal senso. Del progetto della nuova base militare di Pisa si sa veramente poco, nulla a livello istituzionale (in pratica c’è solo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Non ci sono progetti da poter consultare, ma stando alle indiscrezioni l’area dovrebbe contenere oltre ai comandi dei reggimenti, due poligoni di tiro, vari edifici per l’addestramento del personale militare, magazzini e uffici, un laboratorio, autolavaggi, una palestra e una mensa, 18 villette a schiera e una pista di atterraggio per gli elicotteri. Il tutto su un’area di 730mila quadrati, molto più degli attuali 54mila metri quadrati. Oggi il vecchio centro radar di Coltano a sud di Pisa è solo un edificio abbandonato nel bel mezzo della campagna, domani sarà una grande base militare italiana.

Bani: l’impatto sul parco regionale sarà devastante

La notizia del potenziamento della base miliare di Camp Darby ha sollevato un polverone, non solo perché inattesa ed imposta ma anche perché va ad interessare un’area protetta, quella all’interno del parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. Probabilmente l’intenzione era quella di riqualificare un’area militare abbandonata, logisticamente importante in quanto si trova vicino all’aeroporto militare di Pisa. E il parco? Quale impatto avrà la realizzazione di questa nuova base militare sull’ecosistema ambientale della zona? “L’impatto sarà devastante”, ha detto senza mezzi termini Lorenzo Bani, presidente del parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. “Mi infastidisce molto che abbiano scelto un’area protetta, senza un percorso di partecipazione con le istituzioni e la cittadinanza. Non metto in dubbio l’importanza della sicurezza nazionale e credo che le decisioni del governo siano state prese a causa del conflitto in Ucraina: tornare indietro è molto difficile, se non impossibile”. Bani di questa base militare ne aveva sentito parlare solo un anno fa, quando i vertici dell’Arma dei carabinieri avevano inviato un progetto per chiedere all’ente parco un parere ambientale da inviare al Comipar, il Comitato misto paritetico per la regolamentazione delle servitù militari Stato-Regione. Il parere ambientale realizzato dai tecnici, rivela Bani, diceva in sostanza che l’impatto sarebbe stato devastante. Poi non se ne è saputo più nulla, fino al 23 marzo 2022.

Le reazioni

Nei giorni a seguire molti ambientalisti e partiti di sinistra si sono schierati contro la realizzazione della nuova base militare di Pisa. Rifondazione Comunista e il gruppo Una Città in Comune hanno lanciano pesanti accuse, dichiarando che “le risorse del Pnrr non si investono per tutelare e potenziare le riserve naturali, ma per cementificarle e riempirli di attrezzature belliche. Si tratta dell’ennesima militarizzazione del nostro territorio che, ancora una volta, passa sopra la testa delle cittadine e dei cittadini, senza nessuna informazione né discussione preventive sulla necessità delle opere e del loro impatto sul nostro fragile territorio". I due partiti hanno attaccato frontalmente il Pd, tacciando di “ipocrisia e malafede la denuncia del Pd pisano” visto che “a pensare, portare avanti e approvare questo progetto è stato il Ministero della Difesa, per mano del ministro Lorenzo Guerini, esponente di punta del Partito Democratico. A firmare il decreto con il via libera all’opera finanziata con i soldi del Pnrr è Mario Draghi, presidente del Consiglio, sostenuto dal Pd. Ad attivare una procedura che ignora la cittadinanza, gli enti locali e lo stesso Ente Parco è il Governo di cui il Pd è uno dei maggiori azionisti, a governare la Regione che da un anno conosce questo progetto e per un anno lo ha tenuto nascosto è il Pd con il presidente Eugenio Giani, che continua a tacere. Il silenzio e l’inerzia del sindaco Conti, appartenente a quella Lega con cui il Pd è alleata a livello nazionale nel Governo Draghi, sono vergognosi”, concludono infine Una città in comune e Rifondazione Comunista.