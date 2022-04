Se Grillo parla della Cina ma non della Russia

Beppe Grillo parla della Cina - foto Ansa

C'era venuto il dubbio che Beppe Grillo non fosse intervenuto sulla guerra in Ucraina perché, in quanto filo putiniano, si trovasse in una posizione di imbarazzo. Ci era anche venuto il dubbio che Beppe Grillo non si fosse proprio accorto del conflitto in atto fra Ucraina e Russia, visto che era rimasto l'unico leader politico a non esprimersi nel merito. Poi sono avvenuti due fatti: il caso del senatore Vito Petrocelli e l'ultimo articolo pubblicato sul blog di Beppe Grillo. Vanno guardati insieme per avere il quadro chiaro della situazione. Il caso Petrocelli è noto a tutti e in tanti lo hanno attaccato, tacciandolo di essere un filo putiniano. "Ma quale filo putiniano. Petrocelli è filocinese e c’è una bella differenza" aveva detto una fonte parlamentare del Movimento 5 Stelle proprio a Today.

Poi l’altro giorno, sul blog di Beppe Grillo è uscito un articolo firmato da Fabio Massimo Parenti. Non uno qualsiasi. Parenti è professore di Economia politica internazionale alla China Foreign Affairs University, a Pechino. Ha insegnato anche in Italia ed è autore di numerose pubblicazioni sulla Cina e il suo ruolo nel panorama geopolitico internazionale. In questo articolo, Parenti mette a confronto il modello statunitense con quello cinese. Critica il modello occidentale fatto di una continua ricerca di blocchi, corse al riarmo, scontri ed espansione militare. Perché? "Non controllano più la globalizzazione e allora cercano di distruggerla". Secondo il professore, l’interesse statunitense è quello di isolare la Russia per poi colpire la Cina. A questo modello Parenti rilancia invece quello cinese fatto di "scambi culturali, dialogo e commercio". Parenti spiega come una "reale pacificazione delle relazioni internazionali esige il rispetto reciproco, il dialogo, la cooperazione economica e la risoluzione delle tensioni esistenti per via esclusivamente diplomatica, rifiutando categoricamente qualsivoglia imposizione di un unico modello a tutti". Una vera e propria squalifica della democrazia statunitense e in generale dei modelli liberal democratici occidentale a cui, invece, si preferisce quello cinese. Infatti non si può non prendere in considerazione "che un mondo più influenzato dalla Cina potrebbe essere caratterizzato da maggiore cooperazione e minore competizione. Ed il principio del rispetto reciproco tra i diversi sistemi politici, che oggi non è soddisfatto, potrebbe divenire una pietra angolare delle relazioni internazionali" conclude Parente.

Facendo due passi indietro, il quadro appeso al muro appare nella sua interezza. Il punto non è se Beppe Grillo sia filo Putin o meno perché lo è, ma di riflesso, rispetto al suo essere filo cinese. È filo cinese come lo è Vito Petrocelli, al quale non a caso, a fare più male è stato il silenzio del garante di fronte agli attacchi interni per le sue posizioni politiche sul riarmo dell’Italia. Lo ha ferito perché è sempre stato coerente, leale a quel modo di guardare al mondo e alla politica estera. I due sono in simbiosi. Petrocelli si sente il più coerente di tutti e per questo non vuole lasciare. Che Grillo e parte del M5s sia filo cinese non è una novità. Basti ricordare l'adesione dell'Italia alla Bri (Belt and Road Initiative), cioè la nuova via della seta, spinta proprio dai pentastellati durante il governo gialloverde.

E allora essere filo cinesi è legittimo. Ma sarebbe anche bene uscire chiaramente allo scoperto. Il Movimento 5 Stelle è una forza politica importante nel panorama italiano e si candida a guidare il Paese alle prossime elezioni in una coalizione di centrosinistra. Se il partito di Conte, che non è riuscito nemmeno a farci capire se sta con Macron o con Le Pen in Francia, guarda alla Cina come un modello per ricercare la pace nel mondo, vorremmo saperlo. Così potremmo chiedere loro se l’idea di cooperazione mondiale rappresentata da Xi Jinping, comprende anche la Cina che presta cifre multimiliardari ai Paesi africani (il Kenya era arrivato a ipotecare il porto di Mombasa) per aumentare il loro debito pubblico e tenerli sotto scacco nei decenni avvenire. Se l'idea di pace e equidistanza della repubblica popolare cinese è la stessa del piano di riarmo nucleare con enormi investimenti in tecnologie militari. Giusto per sapere chi, eventualmente, un cittadino voterà alle prossime elezioni.