Beppe Grillo cambia idea: "Mollate Internet"

"Chi non cambia mai idea, non cambia mai nulla". La celebre frase è di Winston Churchill e Beppe Grillo sembra averla presa decisamente alla lettera. Mentre alla Camera dei Deputati l’esame della legge di bilancio procede senza offrire colpi di scena, con tutti i deputati, "grillini" compresi, già pronti alla consueta "corsa del trolley" che inizierà a pochi decimi di secondo dall’approvazione della manovra (…la frase che si sente di più in Transatlantico è "Che fai a capodanno?", ndr.), il comico che si inventò un partito politico da un blog, predicando democrazia diretta e voto online, scrive su quello stesso blog – un tempo "testo sacro" di quel partito – che bisogna staccarsi d internet.

Offline è il nuovo lusso

Il titolo della disamina destinata a far discutere è "Offline è il nuovo lusso". "Le reti digitali – spiega Grillo – stanno diventando sempre più sovraffollate. Le persone sono sempre online e ogni giorno sembra che ci siano meno posti in cui si può davvero disconnettersi ed essere soli".

"Essere in grado di essere raggiunti sempre indipendentemente dalla propria posizione – continua – potrebbe sembrare utile per alcuni, ma sempre più persone stanno scoprendo che essere offline è diventato un lusso moderno. Molti esperimenti vengono condotti utilizzando droni e satelliti per rendere il mondo sempre più connesso. L’obiettivo è raggiungere la connettività totale".

Addio democrazia dal basso?

Il contrasto tra lo scritto del comico genovese (rilanciato su tutti i suoi profili social...) e l’atmosfera soporifera che si respira nel Palazzo, per chi coltiva un po’ di memoria storica, è davvero stupefacente. Sembra ieri che i vari Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio, Paola Taverna, Danilo Toninelli e le altre "creature fantastiche" nate dalla "democrazia dal basso", che si concretizzava con qualche decina di click su un sito internet, trasformavano in una corrida l’approvazione di manovre finanziarie assai meno impopolari di quella in discussione. I loro interventi urlati finivano poi sui social, diventavano virali e alimentavano una rete di indignazione che montava consenso; un consenso poi raccolto da altri populisti, perché quel giocattolo digitale, figlio dell’antico adagio "piove governo ladro", era destinato a rompersi.

Da quel recente passato Beppe Grillo si è ormai congedato, arrivando quasi ad ammettere, durante una recente apparizione televisiva alla corte di Fabio Fazio, di aver contribuito a rovinare il Paese. In molti si sono chiesti, anche in quell'occasione, dove finisse la boutade del comico e dove iniziassero le parole dell'ex leader politico, ma forse, visto il personaggio nel suo complesso, individuare quel limite sarebbe superfluo.

Siamo tutti più distratti

"Tutta questa connettività – spiega ancora il fondatore del Movimento 5 Stelle – non ha migliorato affatto la comunicazione tra le persone. Sembra che più ci scambiamo messaggi, più diventano banali le nostre interazioni. Alcuni anni fa, molti educatori credevano che sarebbe stata una grande idea consentire agli studenti di portare computer e cellulari in classe per l’uso durante le lezioni. Tuttavia hanno rapidamente scoperto che ciò stava effettivamente rendendo gli studenti più distratti e impedendo loro di interagire e partecipare. Ora molti chiedono agli studenti di depositare i loro telefoni e tablet. Questo li costringe a prestare attenzione gli uni agli altri e ad imparare gli uni dagli altri".

E qui verrebbe da citare Roberto Benigni e il suo "Buongiorno principessa!". Dov’era Beppe Grillo quando quella perfetta macchina del consenso costruita dalla Casaleggio Associati veicolava titoli e invettive al grido "Massima condivisione"? Dov’era quando argomenti complessi venivano puntualmente banalizzati per scatenare violente shitstorm contro gli avversari politici? Dov’era quando i suoi stessi canali social e quelli del suo partito chiedevano di fatto alle persone di passare intere giornate in rete per alimentare una militanza politica basata su like e condivisioni? Volendo malignare, si potrebbe pensare che la scomunica di Beppe Grillo alla rete e questo suo ormai tardivo invito a vivere sconnessi arrivi ora che quella stessa rete gli si è rivoltata contro; ora che i maestri nell’arte oscura di fomentare i bassi istinti attraverso la rete si chiamano Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

La legge del contrappasso

Chissà, forse questa riflessione su quanto sia dannoso un mondo connesso h24 sia stata stimolata dalle migliaia di insulti ricevuti sui social dallo stesso Beppe Grillo per la vicenda giudiziaria che ha coinvolto suo figlio, vicenda su cui lo stesso comico ha più volte parlato a sproposito. Sarebbe una sorta di legge del contrappasso.

Chissà, forse è nata proprio dalla consapevolezza di aver prodotto qualcosa di dannoso, pur con i più buoni propositi. "Il punto non è davvero quello di scollegarsi completamente dalla rete – puntualizza Grillo a chiusura del suo lungo scritto, prima di proporre una serie di luoghi dove potersi sconnettere perché non c’è campo – perché non c’è nulla di sbagliato nella tecnologia, il punto è che la maggior parte delle persone non sembra sapere quando fare una pausa". Quesa è sicuramente una grande verità: se le persone sapessero dedicare del tempo alle pause riflessive probabilmente vivremmo in un Paese migliore e anche la classe politica ne gioverebbe, perché verrebbero premiate le idee migliori e non quelle più urlate. Probabilmente Grillo lo ha capito un po’ tardi e ora prova a cambiare narrazione, mostrando un’altro problema che affligge il nostro povero Paese: in pochi sanno scusarsi per i propri errori.