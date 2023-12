Beppe Grillo ricoverato in ospedale

Beppe Grillo è ricoverato da domenica 10 dicembre in ospedale a Cecina, in provincia di Livorno. Secondo le informazioni che trapelano non si tratterebbe di nulla di grave: il leader storico del Movimento 5 stelle si è recato al pronto soccorso del nosocomio nella giornata di domenica e sarebbe stato ricoverato per alcuni accertamenti. Il personale medico ha deciso di trattenerlo in osservazione per ulteriori esami.

Grillo, che possiede una villa sulla spiaggia di Marina di Bibbona, dove va spesso durante l'anno per trascorrere dei periodi di villeggiatura, si era recato già in passato altre volte all'ospedale di Cecina. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazioni e già in giornata potrebbe essere dimesso.

E intanto domani, mercoledì 13 dicembre, ricomincia a Tempo Pausania il processo che vede imputato il figlio di Grillo, Ciro, e tre suoi amici per violenza sessuale di gruppo. In aula ritornerà la principale accusatrice dei giovani e nel corso della due giorni di udienze fiume potrebbero venire mostrati i video delle violenze.