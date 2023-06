Silvio Berlusconi: 5 momenti che resteranno impressi nella memoria

"L'Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare".

Era il 26 gennaio 1994 e Silvio Berlusconi annunciava così, con una dichiarazione preregistrata alle televisioni, il suo ingresso in politica e la nascita del suo partito: Forza Italia. "Una libera organizzazione di elettrici e di elettori di tipo totalmente nuovo" spiegava il Cavaliere. "Non l'ennesimo partito o l'ennesima fazione che nascono per dividere, ma una forza che nasce invece con l'obiettivo opposto; quello di unire, per dare finalmente all'Italia una maggioranza e un governo all'altezza delle esigenze più profondamente sentite dalla gente comune".

Un discorso, quello del Cavaliere, diventato storia. Forza Italia! Associazione per il buon governo era stata già costituita mesi prima presso una studio notarile. Pochi avrebbero immaginato che quel partito avrebbe segnato per sempre la politica italiana. Alle elezioni successive la neonata coalizione di centrodestra (formata dall'alleanza tra Lega Nord, Alleanza Nazionale, la stessa Forza Italia e altri partiti centristi) sbaragliò la "gioiosa macchina da guerra" guidata da Achille Occhetto e conquistò la maggioranza dei seggi. Ma il primo governo Berlusconi ebbe vita breve e dopo aver incassato due mozioni di sfiducia da parte della Lega Nord il 22 dicembre dello stesso anno Berlusconi salì al Colle per rassegnare le dimissioni.

Dopo questa prima esperienza, e nonostante avesse raccolto oltre il 20% dei consensi, in pochi forse avrebbero scommesso che Forza Italia sarebbe diventato un partito così longevo e decisivo per le sorti della Repubblica. Di fatto, alle successive elezioni (tenute nella primavera del 1996) a imporsi fu la coalizione di centrosinistra mentre il "Polo delle libertà" guidato dal Cavaliere, rimasto orfano della Lega, dovette rassegnarsi alla sconfitta, per quanto il risultato di Forza Italia e della stessa coalizione fu comunque notevole.