Berlusconi e la carica virale record: "Sono tra i primi cinque del San Raffaele"

Ha primeggiato sempre in tutto secondo i suoi sostenitori: dalle televisioni commerciali al calcio internazionale fino alle elezioni politiche in due occasioni. Anche in tema di carica virale del Sars-Cov-2 Silvio Berlusconi sottolinea di essere tra i primi: "Nonostante la carica virale record mi sto riprendendo" ha detto ieri sera l'ex premier dall'ospedale San Raffaele di Milano in collegamento con la presidente del gruppo parlamentare a Palazzo Madama, Anna Maria Bernini, durante la riunione dei senatori azzurri.

Berlusconi e la carica virale record

"Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta - ha detto ancora -. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi cinque per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista".

"Voglio fare campagna elettorale l'ultima settimana - ha continuato - perché temo l'astensione e perché dobbiamo sconfiggere un governo di incapaci". Il leader di Forza Italia ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, e pensa alle prossime strategie politiche. Ieri ragionava con i suoi sulla necessità di presentare un piano articolato di riforme che pungoli il governo sul Recovery Fund. Cheide agli italiani di andare a votare tra 10 giorni, citando Platone e il suo appello agli ateniesi che si meritano degli irresponsabili al governo della città se decidono di astenersi: "Chi non va a votare è colpevole se poi al governo arrivano degli incapaci e degli irresponsabili...".

Dopo la positività al Sars-Cov-2 e la polmonite biltareale scoperta in uno state precoce, la grande paura è passata, scrive Emilio Pucci sul Messaggero:

