Berlusconi non vede l'ora di tornare a casa: "Marina contagiata dal padre"

E' stazionario Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano per polmonite bilaterale (e curato con il Remdesivir). E' di ieri la notizia della positività della figlia Marina, mentre il contagio non è arrivato fino a Piersilvio, risultato negativo al tampone. Ma come sta davvero l'ex premier? Secondo l'ultimo aggiornamento del suo moAlberto Zangrillo: "Il quadro clinico complessivo è in miglioramento", ma la polmonite bilaterale causata dal Covid richiederà giorni per fare una valutazione complessiva.

Repubblica, in un articolo di Matteo Pucciarelli, riporta il motivo della preoccupazione di una persona definita 'vicina' a Silvio Berlusconi: "Un miglioramento può essere aleatorio, specialmente alla sua età".

Pur non del solito buon umore, chi è riuscito a scambiare due parole con Berlusconi in queston inizio di settimana lo definisce un po’ più "sereno".

Come sta Berlusconi oggi e come lo stanno curando

Il Remdesivir starebbe dando delle buone risposte, la polmonite bilaterale non è peggiorata. Non è dato sapere quando potrà lasciare la struttura alle porte di Milano per tornare nella sua dimora.

Anche con ulteriori miglioramenti, infatti, l’equipe medica sarebbe orientata a trattenere il più possibile Berlusconi. Tuttavia, dovrà trovare un compromesso con la voglia di tornare a casa del paziente forse se tutto va bene già venerdì prossimo: «Non vedo l’ora di tornare ad Arcore», si è confidato.

La conferma della positività di Marina nel frattempo fa pensare che il contagio di famiglia sia verosimilmente partito in Sardegna. Fino a fine giugno l'ex presidente del Milan era stato ospite della figlia nella casa di lei in Provenza, una magione con 100 mila metri di parco. Poi l'agosto a villa Certosa con tutte le conseguenze del caso: "Cene, pranzi, incontri e una vita un po’ più rilassata nonostante la richiesta agli ospiti di presentarsi con certificati che attestassero la negatività al virus. Compresa una rimpatriata con Flavio Briatore, il 12, anche lui poi risultato contagiato dal Covid". Il 19 agosto il Cavaliere era rientrato ad Arcore, preoccupato per la positività di Barbara, che si trovava in Sardegna.

Qualche giorno dopo, con il risultato negativo del tampone in mano, era tornato a Châteauneuf-de-Grasse, da Marina, "per festeggiarne con qualche giorno di ritardo il compleanno". Infine il rientro a villa San Martino con un volo privato a fine mese. Fino alla notizia della sua positività che il 2 settembre ha fatto il giro del mondo. Si ipotizza che Marina sia quindi stata contagiata dal padre. Non è possibile, né lo sarà con ogni probabilità, capire chi invece ha trasmesso il virus Sars-CoV-2 a Silvio Berlusconi.