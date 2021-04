Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da 22 giorni

Come sta Silvio Berlusconi? Il processo milanese Ruby ter che vede imputato l'ex premier è sospeso fino alle future dimissioni del leader di Forza Italia, ricoverato al San Raffaele dallo scorso 6 aprile. Lo hanno stabilito i giudici, accogliendo l'istanza di legittimo impedimento per motivi di salute presentata dal legale Federico Cecconi e rinviando l'udienza per ora al 19 maggio, quando si verificherà se ci saranno state o meno le dimissioni. In caso di uscita dall'ospedale dell'ex premier per quella data, se la difesa segnalerà ancora problemi di salute, il Tribunale valuterà di disporre una perizia con accertamenti medici specifici.

Come sta Silvio Berlusconi, ricoverato dal 6 aprile al San Raffaele

Certamente "a quanto mi hanno riferito" sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi hanno influito anche "gli strascichi del Covid", infezione che ha avuto nei mesi scorsi e da cui è poi guarito, ha spiegato il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, dopo l'udienza di mercoledì del processo milanese sul caso Ruby ter, sospeso fino a che l'ex premier, ricoverato al San Raffaele da 22 giorni, non verrà dimesso.

"Sulle sue condizioni mi limito a dire che è ancora ospedalizzato - ha continuato Cecconi - non fatemi dire altro". E ancora: "Penso che a nessuno di noi possa fare piacere essere ricoverato da tre settimane".

Il ricovero era avvenuto il 6 aprile, dopo la Pasqua trascorsa in Provenza a casa della figlia primogenita Marina. Non è dato sapere quale sia lo specifico problema di salute che ha colpito l'ex premier di recente. Il processo milanese sul caso Ruby ter è quindin"sospeso", con sospensione dei termini di prescrizione. L’ex premier è indagato, insieme ad altre ventotto persone, per corruzione in atti giudiziari per alcune presunte false testimonianze delle "Olgettine" nel corso del primo dibattimento sul caso Ruby, poi finito con l'assoluzione del leader di Forza Italia dalle accuse di concussione e prostituzione minorile