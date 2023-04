Come sta Berlusconi

Silvio Berlusconi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano dalla mattina di oggi, mercoledì 5 aprile 2023. Le sue condizioni di salute hanno portato a un nuovo ricovero dopo quello dello scorso 27 marzo, durato quattro giorni e terminato con le dimissioni del 30 marzo. Berlusconi sarebbe arrivato in ospedale con affanno respiratorio, e secondo quanto si apprende la situazione dell'ex premier al momento sarebbe stabile. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Le condizioni di Berlusconi

"Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della ministeriale Esteri alla Nato. Tajani ha precisato di non aver potuto sentire direttamente il leader di Forza Italia poiché impegnato in altri incontri e privo del telefono.

Proprio all'interno del partito del partito si guarda con preoccupazione alle condizioni di salute del leader: il ritorno ad Arcore dopo l'ultimo ricovero aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a Forza Italia, ma il nuovo ricovero di oggi arriva in un momento delicato per la formazione azzurra, con le nuove nomine che di fatto hanno cambiato la sua geografia politica interna, con la 'rivincita' dei governisti sui filoronzulliani e l'ascesa dei parlamentari vicini alla Fascina.

Per Berlusconi sono arrivati messaggi di pronta guarigione anche al di fuori del suo partito: il presidente del Senato Ignazio La Russa ha inviato "A nome del Senato e mio personale sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio Berlusconi. Ti aspettiamo in Aula". Anche Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega ha postato sui propri social una foto con Berlusconi scrivendo: "Forza Silvio, l'Italia ti aspetta".

Articolo in aggiornamento

