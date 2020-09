Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus e si trova in isolamento domiciliare. A confermarlo all'Adnkronos Salute è il suo medico curante, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano. L'ufficio stampa di Forza Italia comunica: "In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il presidente Berlusconi eè risultato positivo al SARS-COV-2. Il presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali ed amministrative con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social". L'ex presidente del Consiglio ha fatto il tampone dopo il soggiorno in Sardegna.

Berlusconi positivo al Coronavirus dopo il soggiorno in Sardegna

Il presidente Silvio Berlusconi "è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali", dice all'Adnkronos Salute Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano. Berlusconi è risultato positivo al tampone oggi. "Tale controllo - evidenzia Zangrillo che è medico curante dell'ex premier - era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna". Su twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti è il primo ad augurare una pronta guarigione a Berlusconi: "Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto!". Subito dopo arriva anche Renzi: "Un abbraccio a Berlusconi, tornerà presto in campo".

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Itallia, ha invece affidato a Twitter un messaggio d'affetto per il "collega" del centrodestra: "Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d'Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo".

Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d’Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo. @berlusconi — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 2, 2020

"Tutta Forza Italia si stringe attorno al suo leader nel formulargli gli auguri per battere il prima possibile COVID19 - scrive sui social il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani - Berlusconi continuerà a guidarci in questa campagna elettorale. Festeggeremo insieme alla vittoria la fine della quarantena. Forza Silvio!".

Berlusconi positivo, tamponi anche per familiari e collaboratori

Risultato positivo al Covid-19 dopo un controllo stamane al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi, asintomatico, trascorrerà il periodo di isolamento previsto ad Arcore. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti sanitarie tutti coloro che sono venuti a contatto con il Cav, dai familiari alla nuova segretaria fino ai più stretti collaboratori del suo entourage (a cominciare da quelli che sono presenza fissa a Villa San Martino) sarebbero stati sottoposti anche loro a tampone, come previsto dalle prescrizioni sanitarie legate all'emergenza Coronavirus. Chi lo ha sentito in queste racconta di aver trovato il leader azzurro di buon umore e combattivo come sempre. ''Niente lo ferma, nemmeno il Covid'', assicura un parlamentare di Fi di lungo corso.