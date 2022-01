Silvio Berlusconi lascia l'ospedale mano nella mano con Marta Fascina

L'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dopo otto giorni di degenza, è appena stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato al sesto piano piano della palazzina D. Il leader di Forza Italia, che indossava cappotto, cappello e mascherina blu, prima di salire sull'auto, ha salutato i giornalisti che lo attendevano.

Berlusconi si trovava ricoverato da diversi giorni a causa di un'infezione. Dall'ospedale ha seguito la vicenda delle elezioni per il Quirinale e, sempre da lì, ha telefonato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per confermargli il suo appoggio.

Berlusconi lascia l'ospedale mano nella mano con Marta Fascina

L'ex premier e Fascina stanno insieme dal 2020, erano stati paparazzati insieme in Svizzera e dal quel momento i pettegolezzi hanno iniziato a moltiplicarsi. I due ormai sono insieme da quasi tre anni.

Marta Fascina, deputata di Forza Italia

Marta Fascina è nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria, ma è cresciuta a Napoli, per la precisione a Portici. Nel 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputata nella lista Forza Italia nella circoscrizione Campania 1, è diventata segretaria della IV Commissione Difesa della Camera ed è responsabile della sicurezza del Gruppo Forza Italia.

Era stata accusata di essere una "candidata fantasma" poiché al momento delle elezioni nessuno la conosceva. Fascina è laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma e ha lavorato come addetta alle pubbliche relazioni nell'ufficio stampa del Milan. I pettegolezzi vogliono attribuire la conoscenza tra il leader politico e Fascina a Adriano Galliani, sarebbe stato proprio lui a spingere Marta ad entrare a far parte di Foza Italia.