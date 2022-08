Elezioni, la nuova promessa di Berlusconi: "Flat tax al 23% per tutti"

Campagna elettorale all'insegna dei social per Silvio Berlusconi, che ha inaugurato una rubrica di video con cui intende illustrare i punti chiave della sua campagna elettorale. Forza Italia, come chiarito insieme a Salvini e alla Meloni, si presenterà nella coalizione di centrodestra completata da Lega e Fratelli d'Italia, ma ciascun partito avrà le proprie liste, i propri simboli e la propria identità. Un'identità che Berlusconi ha messo in primo piano con le sue promesse, spesso altisonanti. Dopo l'intenzione di attuare una riforma per alzare le pensioni minime a mille euro al mese per 13 mensilità, nel filmato postato su Facebook e Instagram, il leader di Forza Italia ha lanciato la sua nuova promessa: "Flat tax al 23% per tutti".

Berlusconi ha così deciso di toccare un tema molto caro alla Lega e a Salvini, introducendo il discorso con un detto popolare: "Comincio con un proverbio: una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La pillola sono le tasse. Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l'oppressione fiscale, per combattere davvero l'evasione, per aumentare le entrate dello Stato - aggiunge e rivolgendosi agli elettori conclude - Se sei d'accordo, se pensi sia giusto lasciare più denaro nelle tasche degli italiani, per far ripartire consumi e investimenti, il 25 settembre devi andare a votare e naturalmente devi votare Forza Italia".