"Assurdo fare i funerali di Stato per Berlusconi"

Silvio Berlusconi è morto e sono già iniziate le polemiche sui funerali di Stato. Per l'ex presidente del Consiglio deceduto il 12 giugno 2023 saranno celebrate le "Esequie di Stato" nel Duomo di Milano alla presenza, tra gli altri, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul tema, Today.it ha intervistato Gianfranco Mascia, responsabile dell'ufficio stampa dei Verdi e negli anni protagonista nell'opposizione a Silvio Berlusconi. Mascia ha infatti fondato nel 1993 i "Comitati Bo.Bi (Boicotta il Biscione)" dopo la discesa in politica del Cavaliere, ha partecipato alle manifestazioni dei "Girotondi", e più di recente è stato tra i promotori de il "Popolo viola". Riguardo lo svolgimento di funerali di Stato per Berlusconi, Mascia lo ha ritenuto "assurdo".

Dai comitati Bo.Bi al popolo viola: 30 anni di anti-berlusconismo

La parabola politica di Silvio Berlusconi è stata accompagnata anche da movimenti di decisa opposizione che hanno coinvolto parti differenti della società civile. Tra questi, i "Comitati Bo.Bi (Boicotta il Biscione)": nati nel 1993, l'intento era di contrastare l'ascesa del Cavaliere boicottando i suoi centri economici: le reti Fininvest e i supermercati Standa: "Quando nel 1993 si capì che Berlusconi voleva scendere in politica nacquero i Comitati Bo.Bi - Boicotta il biscione -. Boicottammo i suoi mezzi di comunicazione della Fininvest per i palesi conflitti di interesse, e la Standa, che perse addirittura il 3 per cento di fatturato nel 1994. Anche lui ammise che i boicottaggi funzionarono". Come riporta nel suo blog Mascia, all'epoca Fininvest perse circa 2,8 milioni di spettatori in occasione del primo grande sciopero dei telespettatori per Canale 5, la rete ammiraglia del gruppo.

Nei primi anni '90 il passaparola avvenne grazie ai fax e le azioni di boicottaggio anche nei confronti dei libri Mondadori e delle partite del Milan - altre proprietà di Berlusconi -, diedero grandi visibilità ai comitati. "Le cose negative che ha lasciato le conosciamo, lui rappresentava in pieno il problema del conflitto di interessi: era padrone di reti televisive e di giornali mentre era politico e Presidente del Consiglio - ha raccontato Mascia -. Io ho cercato di capire le sue bugie facendo attivismo e scrivendone in saggi e libri". I comitati sostennero anche "Il numero al verde", un invito a mandare in tilt il centralino di Forza Italia e la campagna "sconsigli per gli acquisti" – un appello a segnalare i candidati "sporchi".

Dai comitati si passò ai "Girotondi", fino al Popolo Viola, nato su Facebook dopo alcune iniziative di successo nelle piazze: "Il popolo viola è stato solo l'ultimo dei movimenti che sono nati quando Berlusconi ha deciso di scendere in politica. Dai girotondi insieme a Nanni Moretti e altri poi passammo al Popolo viola sul web, cercando di smuovere le coscienze". Di recente, il popolo viola si è mobilitato mentre si discuteva di una possibile elezione di Silvio Berlusconi come presidente della Repubblica.

I funerali di Stato per Silvio Berlusconi

"La nascita di Forza Italia ha mutato radicalmente la politica in Italia, senza toccare per fortuna la Costituzione. Io credo che nei libri di storia bisognerebbe studiare l'ascesa di Berlusconi come si è fatto col fascismo, per l'impatto che ha avuto e che continuerà ad avere. Alla stessa stregua, credo sia assurdo decretare funerali di Stato per chi lo ha utilizzato a suo uso e piacere. Una figura simile non può meritare i funerali di stato".

Non ci sono all'orizzonte nuove proteste di questi movimenti. Il "Berlusconismo" - c'è anche un lemma nell'enciclopedia Treccani -, non muore con Berlusconi, ma per Mascia "Il problema ora non è Berlusconi. Sono i cambiamenti climatici. La destra di tutta Europa deve concentrarsi sull'ecologia. L'idea alternativa alla destra populista non è la sinistra ma l'ecologia: è questo il nuovo terreno di scontro".

Continua a leggere su Today.it...