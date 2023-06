Per Silvio Berlusconi funerali di Stato a Milano, ci sarà anche Mattarella

Saranno funerali di Stato per Silvio Berlusconi, morto oggi 12 giugno all'ospedale San Raffaele di Milano. Gli spettano di diritto come ex presidente del Consiglio L'addio al leader di Forza Italia sarà celebrato nel Duomo di Milano. La celebrazione, alle 15, sarà presieduta da Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Sarà presente anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha disposto il lutto nazionale per la giornata di mercoledì.

La ardente per Berlusconi

Il feretro di Silvio Berlusconi è stato trasportato dall'ospedale San Raffaele a Villa San Martino, ad Arcore.

Inizialmente era circolata la voce dell'allestimento della camera ardente allo studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese (negli spazi Mediaset erano state allestite le camere ardenti anche di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, ndr), notizia poi smentita da Mediaset. I "No" è arrivato dopo un sopralluogo dei carabinieri del comando provinciale di Milan e sarebbe legato a questioni di ordine pubblico.

Bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici

Palazzo Chigi, Camera e Senato hanno dalla tarda mattinata di oggi 12 giugno le bandiere a mezz'asta. Stessa indicazione, fino a mercoledì, sarà data per tutti gli uffici pubblici, le ambasciate e i consolati italiani all'estero.

Cosa vuol dire funerali di Stato

Le "esequie di Stato" spettano ai presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, e ai ministri deceduti durante la permanenza in carica. I funerali di Stato possono essere concessi, su delibera del Consiglio dei ministri, "a personalità che abbiano offerto particolari servizi alla Patria o cittadini che abbiano illustrato la Nazione, o cittadini caduti nell'adempimento del dovere o vittime di azioni terroristiche o di criminalità organizzata".

Nel caso dei funerali di Stato la cerimonia prevede dei momenti precisi:

il feretro è contornato da sei carabinieri in alta uniforme, o appartenenti allo stesso Corpo dello scomparso;

sono resi gli onori militari al feretro all'ingresso del luogo della cerimonia e all'uscita;

è prevista la presenza di un rappresentante del Governo;

c'è una orazione commemorativa ufficiale.

Altri adempimenti sono eventualmente disposti dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

È dichiarato il lutto pubblico nazionale o locale secondo le modalità e i contenuti indicati sempre dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Le bandiere degli edifici pubblici sono poste a mezz'asta mentre è il ministero degli Affari Esteri che fornisce istruzioni ai titolari delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e può chiedere ai Rappresentanti diplomatici e consolari stranieri accreditati presso lo Stato italiano l'esposizione delle bandiere a mezz'asta. Le bandiere esposte all'interno sono abbrunate con due strisce di velo nero a cravatta.

Per i casi che non rientrano nelle esequie di Stato, alla presenza di "eventi luttuosi che colpiscano particolarmente la coscienza comune, possono essere motivatamente previsti" funerali solenni. Il lutto nazionale può essere indetto sia in caso di funerali di Stato sia in caso di funerali solenni.

