Cosa c'è dietro le uscite di Berlusconi che imbarazzano il centrodestra

Dentro Forza Italia ma anche dentro il centrodestra, Silvio Berlusconi è ormai un caso. Nei corridoi del Parlamento ci si chiede: "Ma ci è o ci fa?". La risposta che si danno i più è che Berlusconi ci faccia. Sarebbe tutta una strategia, compresa quella del foglietto con gli appunti su Meloni. Tuttavia non sarebbe tutta farina del suo sacco. L'ex Cavaliere verrebbe indotto da chi ha interesse a creare un casus belli. "L’obiettivo è quello di rilanciare, alzare la posta" dice un parlamentare forzista. Dopo il "no" a Ronzulli ministro della Salute e lo smacco dell’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato senza i voti azzurri, serve alzare il tiro, nel tentativo di sparigliare le carte. Perché? Per ottenere il ministero della Giustizia e metterci una figura forte del partito. Da qui le sparate di ieri sull'amicizia ritrovata con Vladimir Putin e il presunto accordo con Meloni per Maria Elisabetta Alberti Casellati come Guardasigilli (puntualmente smentito da Fratelli d'Italia).

Tajani contro Ronzulli: faida dentro Forza Italia

C'è dunque una regia dietro tutto questo. Ma chi ha interesse a mettere in difficoltà le colombe al lavoro sulla formazione del governo? "Basta chiedersi chi ci rimette oggi da tutto questo?" si chiede un parlamentare di Fratelli d’Italia. La risposta è scontata: la persona più in difficoltà in questo momento è Antonio Tajani, che sta giocando la sua partita per diventare ministro degli Affari Esteri. Dunque, secondo più fonti interne al centrodestra, farebbe tutto parte di una tattica interna ai forzisti per far parlare di sé, imbarazzare Giorgia Meloni e metterla alle corde. Berlusconi forse così è convinto di ottenere più ministeri possibili. Contemporaneamente però c’è chi si muove nell’ombra per far cadere Tajani. Sarebbe proprio l'altra ala di Fi, quella guidata da Licia Ronzulli. Secondo fonti interne al partito, ci sarebbe lei dietro tutto questo. "Ronzulli non ha apprezzato il disinteresse di Tajani quando si trattava di lavorare per farle avere un ministero e adesso si sta vendicando. Tanto che la partita dei presidenti dei gruppi l'ha vinta lei su tutta la linea: Ronzulli è capogruppo al Senato e Cattaneo alla Camera". Infatti Alessandro Cattaneo è un uomo vicino a Licia Ronzulli.

Se dunque l’idea è quella di far ottenere il più possibile al partito azzurro e allo stesso tempo far perdere credibilità a Antonio Tajani, qualcosa si è mosso. Non è un caso che proprio oggi Tajani su Twitter abbia scritto: "Questa mattina in visita dall'ambasciatore designato d'Israele. Anche per parlare del loro sostegno all'Ucraina. Sempre dalla parte della libertà, della democrazia e del diritto internazionale. Contro ogni tipo di terrorismo". Un modo per smarcarsi dalle dichiarazioni di Berlusconi, che è tornato a far parlare di sé per un ritorno di fiamma con il Presidente della Russia, con tanto di scambio reciproco di regali: venti bottiglie di vodka per Berlusconi, che ha contraccambiato con venti bottiglie di Lambrusco.

Ormai Forza Italia è spaccata in due e dentro il partito si consumano faide personali che fanno tremare l’equilibrio dell’intera maggioranza di governo. Ma dentro Fratelli d'Italia c'è la tranquillità che tutto questo finirà quando il governo sarà cosa fatta e si partirà a regime con l’esecutivo e i primi decreti. Resta però un nodo, quello del ministero della Giustizia, su cui Berlusconi non sembra voler cedere. È il secondo tempo del caso Ronzulli e conseguente braccio di ferro sul ministero della Salute. Meloni vuole l’ex pm Carlo Nordio. Bisogna decidere prima del via alle consultazioni, alle quali il centrodestra si presenterà compatto, almeno per ora.