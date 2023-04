Berlusconi in terapia intensiva, il bollettino medico: "Leucemia cronica"

Silvio Berlusconi è vigile e sta seguendo le terapie, continuano a ripetere le persone vicine al Cavaliere senza aggiungere ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Dopo il ricovero in terapia intensiva avvenuto ieri al San Raffaele di Milano per problemi polmonari, sono iniziate a circolare voci su una possibile leucemia. Nel primo pomeriggio di oggi è finalmente arrivato il primo bollettino medico firmato dal Prof. Alberto Zangrillo e dal Prof. Fabio Ciceri nel quale si legge:

"Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica".

Secondo quanto si legge nel bollettino la patologia oncologica è in "fase cronica" e non presenta le "caratteristiche evolutive in leucemia acuta".

"La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare - si legge ancora nel bollettino - un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti".

Barelli: "Non c’è nessuna rivoluzione nel partito"

Silvio Berlusconi sta "reagendo alle terapie", ad assicurarlo il capogruppo azzurro alla Camera, Paolo Barelli, sottolineando che "non c'è nessuna rivoluzione nel partito". Dopo la telefonata di stamattina con l’ex premier, ricoverato da ieri in terapia intensiva al San Raffaele, erano iniziate a circolare alcune voci sull’organizzazione interna di Forza Italia. "Berlusconi, nella telefonata ha voluto essere informato dei lavori parlamentari e dell'attività del partito come se niente fosse", ha specificato Barelli.

Salvini: "Provo pena per i tarati mentali sui social"

Mentre Casini abbraccia "affettuosamente Silvio Berlusconi" e condivide l'apprensione dei suoi familiari, il viceministro Matteo Salvini si scaglia contro i "tarati mentali sui social", ma anche contro "siti di quotidiani" che hanno riportato parole "imbarazzanti, cattive". "Quando c'è una persona ricoverata in terapia intensiva, mi domando che tipo di tarati mentali portino a scrivere sui social, ma anche su siti di quotidiani importantissimi, che hanno milioni di lettori, le cose più improbabili, imbarazzanti, disdicevoli, cattive, ma poi c'è gente che vive col veleno dentro, io li compatisco, a me non fanno rabbia, a me fanno pena, quelli che non riescono a fermarsi neanche fuori da un letto d'ospedale augurando il peggio", ha affermato il ministro riferendosi ai messaggi rivolti al Cavaliere sui social.

Per Salvini si tratta di "gente meschina, evidentemente educata, da anni di meschinismo", che prova odio perché fa parte di una "certa subcultura, che non definisco neanche di sinistra, perché è subcultura, che non ha padre o madre politica. Non dico che mi spaventa, perché non mi spaventano ma mi fanno pena - conclude -. Certa gente che sui social, anche in queste ore, non riesce a contenere il proprio schifo che ha dentro, mi fa veramente pena".

