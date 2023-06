Lutto nazionale per Berlusconi, si alza il coro dei contrari: "Scelta inopportuna"

La scelta del governo di proclamare il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi non ha messo d'accordo tutti. Anzi. Con il passare delle ore il coro dei contrari diventa sempre più affollato. Tra chi contesta la decisione dell'esecutivo c'è l'ex ministra della Sanità Rosy Bindi, da sempre nel campo progressista. "I funerali di Stato sono previsti ed è giusto che ci siano" dice l'ex presidente del Pd ospite di "Un giorno da pecora", su Rai Radio 1, "ma il lutto nazionale per una persona divisiva com'è stato Berlusconi secondo me non è una scelta opportuna".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra gli stessi dem non mancano le voci in dissenso con l'esecutivo. Il più tranchant è il senatore Andrea Crisanti. "Non posso non esprimere la mia ferma contrarietà ai funerali di Stato, che ritengo inopportuni, così come al lutto nazionale per il nostro ex presidente del Consiglio" dice il microbiologo. Che in un post su Facebook spiega così la sua posizione. "Berlusconi è stato un uomo politico che ha ricoperto importanti ruoli istituzionali e condizionato la vita politica dell'Italia. Ma non dobbiamo dimenticare che alcune sue azioni non hanno avuto alcun rispetto per lo Stato che rappresentava".

Quindi il senatore passa in rassegna le vicissitudini giudiziarie del Cav e le vicende controverse in cui è rimasto coinvolto. E si domanda: "Che insegnamento diamo ai nostri giovani sul valore della politica e dell'etica istituzionale? Che vince sempre il Potere? E che messaggio diamo a tutte le persone che queste cose non le fanno? Se davvero vogliamo costruire una società più giusta, rifuggiamo le ipocrisie. Oggi diciamo addio a Berlusconi, una tragedia umana senza dubbio. Ma è ancora più tragico per il nostro Paese che ci vorrà ancora molto tempo per seppellire la sua eredità di etica della politica".

Sempre tra i dem va registrata la presa di posizione di Paolo Romano, consigliere regionale in Lombardia, che su Facebook scrive: "Presidente Meloni, questo lutto nazionale non è in mio nome". Nel post l'esponente Pd rimarca il fatto che Berlusconi è stato il primo ex presidente del consiglio "non presidente della Repubblica nella storia del nostro Paese per il quale è stato dichiarato lutto nazionale". Il cordoglio è "dovuto a ogni essere umano" aggiunge il consigliere tra i commenti, "ma qui si parla di una beatificazione di Stato che non ha nessun motivo di essere".

Si dice contraria al lutto nazionale anche Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd del Lazio e presidente del comitato regionale di controllo contabile. Berlusconi è stato un leader politico "dal carisma indiscusso ma dall'operato discutibile" scrive su Twitter. "Con questa scelta il governo dimostra di non saper discernere tra senso delle Istituzioni e tifoseria politica" rimarca la consigliera.

Perché il lutto nazionale per Berlusconi è diventato un caso

Ma le polemiche sul lutto nazionale hanno qualche fondamento? Ovviamente dipende dai punti di vista. Certo è che quella dell'esecutivo non era affatto una scelta obbligata. Se è vero che c'è una legge precisa che stabilisce chi può accedere o no ai funerali di Stato (lo abbiamo spiegato qui), per quanto riguarda il lutto nazionale le cose cambiano. La decisione in questo caso è discrezionale e spetta alla presidenza del consiglio dei ministri. Di solito il lutto nazionale viene proclamato quando si verificano eventi di particolare gravità o quando muoiono personalità importanti. Il lutto nazionale era stato ad esempio disposto per i morti delle alluvioni in Emilia-Romagna e per le vittime del ponte Morandi. A eccezione di Leone e Ciampi (che sono stati però anche presidenti della Repubblica, a differenza di Berlusconi), negli ultimi 30 anni il lutto nazionale non era stato dichiarato per la morte di nessun ex presidente del consiglio.

Cosa ne pensano gli esperti di diritto? Il lutto nazionale proclamato il 14 giugno per Silvio Berlusconi è un inedito e "non c'è giurisprudenza di riferimento. Sono decisioni politico-amministrative" per questo "non starei ad enfatizzare troppo". Questo il commento consegnato all'Adnkronos da Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale. "Si tratta della morte di un ex premier per molti anni, discusso come possono essere molti" spiega Mirabelli. "Non mi sembra un tema su cui polemizzare. I funerali di Stato sono previsti normalmente dal protocollo, oltre a questo c'è il lutto nazionale, altra modalità di riconoscimento in questo caso collegato alla funzione a lungo esercitata da Berlusconi. Anche se il giudizio sulla persona e l'attività politica svolta può essere il più vario".

Il politologo Roberto D'Alimonte, professore universitario presso la Luiss di Roma, si dice sorpreso. "Non mi risulta che sia mai stato proclamato negli ultimi 30 anni o forse più, nel caso di un ex presidente del Consiglio. Lo si fa adesso per un personaggio che ha certamente segnato un'era, ma che è stato anche una figura molto controversa. Mi farebbe piacere sapere le ragioni di chi ha preso questa decisione".

Continua a leggere su Today...