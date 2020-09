Come è stato contagiato Silvio Berlusconi?

Dopo Silvio tocca a Luigi e Barbara: anche i figli di Berlusconi sono positivi al coronavirus Sars-CoV-2 dopo il soggiorno in Sardegna e oggi sui giornali è scattata il domandone: come si è contagiato l'ex presidente del Consiglio?

Berlusconi positivo al Coronavirus: come si è contagiato?

Tutti puntano il dito su Flavio Briatore ma lui in un'intervista rilasciata a La Stampa si arrabbia e attacca il telefono in faccia a Nicola Pinna: «Ma che c’entra? Non credo che dipenda da quel nostro incontro… E adesso mi avete rotto». Di certo nel giorno del ricovero dell'amico imprenditore, il 25 agosto, il Cavaliere aveva fatto il test del tampone con esito negativo. Ma il Corriere della Sera fa un flash-back fino al 19, quando Berlusconi si rende conto di essere circondato da familiari positivi al test e si rifugia ad Arcore: Luigi e soprattutto Barbara, che ha avvertito per un paio di giorni anche i sintomi.

Con lui in isolamento ci sono la nuova fiamma Marta Fascina, lo staff di Villa San Martino e il suo storico avvocato Niccolò Ghedini che l'ha incontrato nei giorni precedenti. Tommaso Ciriaco su Repubblica spiega che la trentaseienne figlia del Cavaliere ha effettuato alcuni test a ridosso di Ferragosto: la prima positività, poi il tampone di conferma. Berlusconi, a quel punto, aveva già lasciato l’isola, riferiscono fonti a lui vicine. Intorno al 20 agosto, per scansare la malattia, si sarebbe autoisolato rispetto al resto della famiglia. Nel frattempo, il Covid colpiva anche altri Berlusconi, tra cui di certo il trentunenne Luigi. Anche Emilio Fede ci tiene a dire la sua, escludendo che il veicolo del contagio possano essere stati Briatore o i figli perché "gli vogliono così bene che saranno stati sicuramente attenti". Poi sbotta:

Lei ha paura del coronavirus?

«Sì, infatti non esco mai di casa. Certo, sono ai domiciliari....»

L'agenzia di stampa Agi ricorda che l'ex premier nella prima fase della pandemia si è rifugiato in Provenza dalla figlia Marina (ci è tornato a fine agosto per festeggiare il compleanno della primogenita), da lì ha tenuto in videochat i collegamenti con i dirigenti di Forza Italia, assicurandosi che ognuno con i quali era in contatto fosse controllato. Anche quando è tornato in Italia (prima ad Arcore e a cavallo di Ferragosto in Sardegna, infine prima di tornare a villa San Martino una puntata nella sua villa sul lago Maggiore) ha richiesto che ad ogni suo interlocutore venisse fatto il tampone. Così anche per i suoi collaboratori, per lo stato maggiore di FI accolto in Sardegna l'ultima volta il 6 agosto e per gli amici di sempre come Confalonieri che è stato ad Arcore anche lunedi' scorso. In tutto il periodo del virus l'ex premier ha predicato insomma cautela. E fonti parlamentari di FI rimarcano che sia stato proprio lui a lamentarsi quando durante una iniziativa del centrodestra a Roma in pochi indossavano la mascherina. E a chiedere l'utilizzo delle sedie in piazza per un'altra manifestazione, in modo che si rispettasse il distanziamento sociale. Oltre al premier sono risultati positivi anche i suoi figli Luigi e Barbara. Ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte gli ha telefonato per fargli gli auguri di pronta guarigione. Intanto Filippo Ceccarelli su Repubblica scherza sulle ultime stimmate del corpo del Capo e sulla sua ormai evidente immortalità:

