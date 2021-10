Berlusconi show: "Io professore in cattedra, Meloni e Salvini allievi"

"Siamo il professore in cattedra e gli allievi. I miei alleati hanno la metà della mia età. E quindi capirai se devo preoccuparmi...". È un vero e proprio show quello che Silvio Berlusconi ha riservato oggi a Bruxelles, rispondendo ad alcuni giornalisti riguardo a possibili tendenze estremiste fra gli alleati di Forza Italia nel centrodestra italiano. La Lega "oramai è molto lontana dal sovranismo", ma "il percorso per arrivare nel Ppe prenderà del tempo. Io sto lavorando in questa direzione. Non c'è un no da parte della Lega e dei suoi massimi dirigenti - continua Berlusconi - c'è però un percorso di avvicinamento anche da parte degli altri leader del Ppe, con cui ho iniziato discussioni al riguardo".

Il leader di Forza Italia è costretto a tornare sui temi italiani visto le fibrillazioni post elettorali e le dure critiche del ministro Mariastella Gelmini all'attuale gestione di Forza Italia. E Berlusconi non si è sottratto neppure alle domande circa una sua candidatura a Presidente della Repubblica. "Silvio Berlusconi lo vedo in forma dopo un po' di acciacchi dovuti al Covid. Per il momento non ha idee al riguardo" dice di sé il leader di Forza Italia a chi gli chiede come si vedrebbe nel ruolo di presidente della Repubblica.