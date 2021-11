Berlusconi abbraccia il M5s: "Sì al reddito di cittadinanza, aiuta i poveri"

È un Silvio Berlusconi a tratti inaspettato quello che parla dalle colonne del quotidiano Il Tempo: intervistato dal direttore Franco Bechis esprime un apprezzamento per il Movimento 5 Stelle e per Giuseppe Conte, che "merita rispetto anche se le differenze politiche sono rilevanti". Il presidente di Forza Italia ha preso le distanze dal leader della Lega Matteo Salvini esprimendo un giudizio fortemente positivo sul reddito di cittadinanza: "Gli importi finiti nelle mani di chi non ne aveva diritto sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che è andato finalmente a contrastare".

L'ex premier è tornato a parlare anche sull'ipotesi di Draghi al Quirinale ribadendo come "qualunque domanda su questo tema è prematura e rispondervi sarebbe irrispettoso, sia verso il Presidente della Repubblica in carica che verso il lavoro dello stesso Draghi".