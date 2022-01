Come sta Silvio Berlusconi: nuovo ricovero in ospedale

Alla vigilia del voto per il Presidente della Repubblica, Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni non sembrano gravi e il leader di Forza Italia sta ''abbastanza bene'': secondo quando riportato dal Corriere della Sera, il ricovero è stato reso necessario a causa di una infezione. Bloccato nel nosocomio il Cav sta seguendo quello che succede a Roma, dove è l'intesa per trovare chi prenderà il posto di Mattarella è ancora lontana.

Oltre ai problemi di salute, Berlusconi deve fare i conti anche con la delusione dovuta al ritiro dalla corsa per il Quirinale. Dopo essersi tirato indietro non è più apparso in pubblico e da quando è stato ricoverato sono state poche le visite ricevute. Il Cav ha comunque avuto un colloquio telefonico con Antonio Tajani, che lo ha aggiornato sul vertice del centrodestra. I nomi che ricorrono con maggiore insistenza al momento sono quelli di Tajani e di Maria Elisabetta Casellati, due nomi importanti e che senza dubbio sarebbero molto graditi a Berlusconi, ma c'è il rischio di ''bruciarli'' gettandoli nella mischia in assenza di una vera intesa. Al momento, sul fronte Quirinale, domina ancora l'incertezza.