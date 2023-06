Berlusconi è stato ricoverato di nuovo in ospedale al San Raffaele di Milano

Silvio Berlusconi è stato ricoverato di nuovo al San Raffaele di Milano. L'ex premier, stando a quanto si apprende, sarebbe arrivato da poco nella struttura, accompagnato dalla scorta e dalla compagna Marta Fascina e si trova in questo momento al reparto Q1 (non in terapia intensiva), dove è stato in occasione dell'ultimo ricovero.

Il leader di Forza Italia era stato dimesso dallo stesso ospedale solo lo scorso 19 maggio dopo 45 giorni di ricovero per curare una leucemia mielomonocitica cronica. Berlusconi era entrato in terapia intensiva lo scorso 5 aprile per poi essere spostato dodici giorni dopo nel reparto ordinario all'interno del Padiglione Q del San Raffaele. L'ultimo bollettino medico prima delle dimissioni parlava di un quadro clinico "stabile e confortante".

Come sta Silvio Berlusconi

Al San Raffaele è già arrivata la figlia di Silvio Berlusconi, Marina, per far visita al padre. Nel frattempo, all'esterno del nosocomio milanese, si stanno radunando numerosi giornalisti e troupe televisive. Il Cavaliere si trova dunque nel reparto di degenza ordinaria e secondo quanto trapelato potrebbe trascorrere la notte in ospedale. Ma a cosa si deve il nuovo ricovero? Nel bollettino i medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri scrivono che l'ex premier "è attualmente ricoverato all'ospedale San Raffaele per l'esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica". Fonti azzurre hanno raccontato che qualche valore aveva superato il limite, da qui la necessità di tornare nella struttura lombarda.

Non ci sarebbero dunque particolari preoccupazione, almeno dalle poche notizie arrivate finora alla stampa. "La decisione di anticipare ad oggi i controlli, spiegano infatti dal nosocomio, "risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme". Il bollettino è firmato da Alberto Zangrillo, medico personale e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

Il vertice ad Arcore

Nella giornata di domani, sabato 10 giugno, ad Arcore era previsto un vertice tra Berlusconi e i ministri di Forza Italia guidati dal capo delegazione e coordinatore nazionale degli azzurri, Antonio Tajani per fare il punto sulla situazione politica. Allo stato attuale nessuno può dire se il summit sarà confermato oppure rinviato.

Cos'è la leucemia mielomonocitica, la malattia che ha colpito Silvio Berlusconi

La leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) è un tumore del sangue che colpisce le cellule staminali del midollo osseo, ossia le cellule "base" o "genitori" delle cellule del sangue. È una malattia molto rara, ma la più frequente per quanto riguarda le sindromi mielodisplastico-mieloproliferative.

Questa patologia è eterogena nella sua diffusione ma ha un picco d'insorgenza trai 50 e i 70 anni, con una diagnosi media effettuata da 60 anni di età. Spesso viene diagnosticata attraverso un esame di routine che evidenzia l'aumento di globuli bianchi e, in particolare, dei monociti (una specifica popolazione di globuli bianchi).

La malattia ha due diversi stati e due diverse prognosi. In alcuni casi il decorso è molto lento e il paziente può continuare a svolgere le attività quotidiane della vita purché resti in una forma più tenue. In altri casi la patologia può però evolvere in una forma acuta, chiamata leucemia mieloide "secondaria", che ha una prognosi ben diversa e necessita di un diverso trattamento.

La forma acuta necessita di una chemioterapia ad alto dosaggio e, se le condizioni lo permettono, di un trapianto di cellule staminali, in modo da estirpare il problema alla radice. Proprio il trapianto può permettere potenzialmente una completa guarigione dalla malattia, ma talvolta - specie per i pazienti che hanno un'età avanzata, questa strada può rivelarsi impraticabile.

