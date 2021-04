Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano

Il leader di Forza Italia sarebbe in ospedale per accertamenti

L'ex premier Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia sarebbe in ospedale per accertamenti.

E' la seconda volta nel giro di poche settimane che torna al San Raffaele: qualche settimana fa era stato ricoverato e dimesso nel giro di due giorni per il monitoraggio clinico di routine.

Allora a dare la notizia del ricovero era stato l'avvocato di Berlusconi, Federico Cecconi, all'inizio dell'udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano: "Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei è da lunedì ospedalizzato", non aggiungendo altri dettagli.

Berlusconi è ricoverato da ieri pomeriggio. A quanto si apprende, il leader di Forza Italia era di ritorno dalla Francia.