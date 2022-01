Quirinale: Berlusconi ritira la candidatura

Silvio Berlusconi rinuncia alla candidatura per il Colle. Lo avrebbe annunciato la senatrice di FI Licia Ronzulli collegandosi da remoto al vertice di centrodestra. "Draghi deve completare l'opera e restare a palazzo Chigi" avrebbe detto l'ex premier e leader di Forza Italia in una comunicazione letta dalla senatrice Ronzulli collegata via Zoom al vertice. Da quanto si apprende il Cavaliere non si è presentato alla riunione con gli altri leader del centrodestra. Al suo posto il numero due di Fi, Antonio Tajani e la senatrice Licia Ronzulli, responsabile Fi per i rapporti con gli alleati della coalizione.