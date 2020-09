Berlusconi torna a parlare e pronostica il "cappotto" del Centrodestra

Da Arcore dove continua l'isolamento domiciliare causa Covid, Silvio Berlusconi interviene telefonicamente al comizio del centrodestra a Firenze per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali.

Sul palco Antonio Tajani ha 'lanciato' la telefonata' del Cav, mentre sul palco ci sono Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L'ex premier pronostica un 'cappotto', un 7 a 0 a discapito del centrosinistra: ''Lunedì festeggeremo non solo la vittoria di Susanna in Toscana, ma anche quella di Acquaroli nella Marche, di Caldoro in Campania, di Fitto in Puglia, di Toti in Liguria, di Zaia in Veneto e tutte le forze del centrodestra in Valle D'Aosta''

