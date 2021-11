Silvio Berlusconi si vaccina in diretta social: "Ora tocca a voi"

Pollice alzato e il segno di 'vittoria' con la mano: così il leader di Forza Italia ed ex premier in un video al momento della inoculazione della terza dose

Silvio Berlusconi ha ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid. Pollice alzato e il segno di 'vittoria' con la mano: così il Cavaliere in un video al momento della inoculazione. Il leader di Forza Italia ed ex premier facendo il segno di 'vittoria' ha indicato il braccio in cui ha fatto il vaccino.

"I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull'economia - spiega in una nota - Dobbiamo evitare nuovi lutti ed altri lockdown. Ora tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose".