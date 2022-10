Berlusconi sbotta mentre parla con La Russa: "Vaffa****"

Clima teso nel centrodestra. Anzi tesissimo. Nel giorno della prima seduta del Parlamento per eleggere i presidenti delle due camere, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è apparso molto nervoso, come mostra un video che sta girando molto sui social. Nelle immagini del Tg1, rilanciate da Carlo Calenda, si vede il Cav che batte la penna sul banco e rivolto a La Russa, con cui stava parlando, sembra dire: "Vaffa***o". Un improperio che però Berlusconi non avrebbe indirizzato all'esponente di Fdi appena eletto presidente di Palazzo Madama. Così almeno assicura il senatore di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini. ''Ero vicino ad Ignazio La Russa e Silvio Berlusconi quando i due stavano parlando e smentisco che il gesto di stizza di Berlusconi fosse rivolto verso La Russa, ma piuttosto riguardava la vicenda. Tanto è vero che dopo ha votato a favore di La Russa''.

Berlusconi: "In Fi forte disagio per i veti espressi sulla formazione del governo"

Poco dopo è arrivato anche il chiarimento del Cavaliere: "Sono lieto per l'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso. Congratulazioni, Presidente!".

Tutto bene? Insomma. Perché in un'altra nota Berlusconi conferma che il clima all'interno della coalizione è tutt'altro che tranquillo: "Sinceri auguri al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa" si legge. "Forza Italia ha voluto dare un segnale di apertura e collaborazione con il voto del presidente Berlusconi. Ma in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emerso un forte disagio per i veti espressi in questi giorni in riferimento alla formazione del governo. Auspichiamo che questi veti vengano superati, dando il via ad una collaborazione leale ed efficace con le altre forze della maggioranza, per ridare rapidamente un governo al Paese".

La ricostruzione

Certo è che uno sfogo sembra esserci stato. L'agenzia Dire ha provato a ricostruire l'accaduto che avrebbe origine nelle tensioni all'interno della coalizione per la composizione dell'esecutivo. Silvio Berlusconi, dopo un colloquio con Matteo Salvini nell'aula, si sarebbe intrattenuto con Elisabetta Casellati e Francesco Paolo Sisto, i candidati di Forza Italia al ministero della Giustizia che Giorgia Meloni però non vorrebbe. Berlusconi avrebbe raccolto lo sfogo di Casellati, piuttosto arrabbiata. La presidente del Senato uscente ha poi parlato con La Russa che l'ha ascoltata scrollando le spalle. Poco dopo, come mostrano le immagini, La Russa si è avvicinato a Berlusconi che sembra chiedergli conto di qualcosa. L'ex ministro si batte il petto, allarga le braccia, come a dire: io non c'entro. Berlusconi perde la pazienza, batte i pugni sul tavolo e rivolto a La Russa sembra pronunciare un "vaffa" chiudendo con un gesto di stizza la cartellina che ha tra le mani.

Berlusconi e il presunto "vaffa" in aula mentre parla con La Russa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Immagini del Tg1)