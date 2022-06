Berlusconi e il video su Putin: "Rimpiango miei tentativi avvicinare Russia a Ue e Nato"

"Rimpiango che i miei tentativi di avvicinare la Russia all`Unione Europea e all`Alleanza atlantica non abbiano avuto seguito per l`opposizione di alcuni Paesi europei. Si fossero realizzati, oggi lo scenario europeo e mondiale sarebbe molto diverso". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video messaggio postato sui social che rilancia il discorso che avrebbe dovuto fare al congresso del Partito Popolare Europeo.

"Di fronte ad una palese aggressione da parte russa nei confronti di un Paese neutrale, l'Europa e l'Occidente hanno saputo reagire in modo equilibrato e soprattutto unitario. Da questo punto di vista, la Russia oggi ha di fronte un occidente molto più unito e più determinato del passato" dice Berlusconi.

"L'unità politica e militare dell`Europa diventa indispensabile, una vera necessità. Unità che significa prima di tutto un`autentica consapevolezza e condivisione dei valori sui quali si fonda il nostro modello sociale e civile" afferma il leader di Forza Italia. "Questi valori - aggiunge - sono in pericolo e nessun Paese è in grado di tutelarli da solo. Questo è l`errore di prospettiva dei cosiddetti sovranisti. L'unico modo per esercitare un ruolo nel mondo ma anche per difendere il nostro stesso modo di essere è quello di avere un'unica politica estera e di coordinare e unire tutte le forze militari degli stati europei per diventare un protagonista militare di livello mondiale. E naturalmente anche per quanto riguarda l'agricoltura, l'energia, il fisco l'immigrazione si possono creare delle politiche comuni che possono dare vita a vere e proprie unioni nei vari settori".