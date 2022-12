Berlusconi: "Sono vivo per miracolo"

"In questo governo non ho preso alcun ruolo istituzionale, e me lo meritavo, anche pensando alla caduta che ho fatto. I medici mi hanno detto che sono vivo per miracolo. E che forse passerà. Provo ancora molto dolore; ma quando sono seduto, o in piedi, sono ancora quello che ragiona non male". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo all'evento in corso a Palazzo delle Stelline di Milano, per il lancio della campagna elettorale a sostegno di Attilio Fontana, alle prossime elezioni per la presidenza della Regione Lombardia.

L'ex premier oggi 87enne ricordava la caduta avvenuta all'inizio della campagna elettorale quando durante un comizio a Lesmo scendendo da una scala un gradino è schizzato via e ha fatto un volo all'indietro di 5 metri battendo la schiena e una gamba a terra.