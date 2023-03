Pierluigi Bersani torna nel Pd: "Lo farò in punta di piedi"

Pier Luigi Bersani tornerà nel Pd. Ora lo si può dire in maniera ufficiale. Infatti è stato proprio l'ex segretario dei democratici, oggi a Udine, a dire che è nelle sue intenzioni riprendere la tessera. "Penso che entrerò" nel Pd "ma in punta di piedi", ha detto Bersani, a margine di un incontro elettorale a Cervignano, parlando con un giornalista dell'Ansa. "Bisogna proseguire la fase di apertura che si è avviata - ha precisato - e mostrarsi più generosi nel costruire un'alternativa a questa destra".

Bersani, tra i fondatori del Partito Democratico, è stato, insieme a Matteo Renzi, il segretario più longevo dei democratici. Vinse il congresso del 2009, superando alle primarie Dario Franceschini e Ignazio Marino in maniera netta. Rimase segretario fino alle sfortunate elezioni del 2013, quando il Pd - dato vincitore da tutti i sondaggi - si fermò a pochi seggi dalla maggioranza al Senato a causa dell'exploit del M5S che raggiunse il 25% circa

L'ex segretario diede le dimissioni quando la candidatura di Romano Prodi - da lui proposta - per il Quirinale naufragò a causa dei famosi 101 "traditori" che votarono contro Romano Prodi nel segreto dell'urna.

Dopo essere rimasto all'opposizione interna al Pd al nuovo segretario Matteo Renzi - poco prima delle elezioni del 2018, insieme a un manipolo di fedelissimi - Roberto Speranza, Arturo Scotto, Nico Stumpo e altri, decise di lasciare il Pd per creare Articolo 1, nuovo partito di sinistra che si ispirava soprattutto ai temi del lavoro.

Da allora, nonostante Articolo 1 si sia presentato alleato con il Pd alle scorse elezioni di settembre, Bersani era rimasto sempre fuori dai democratici, nonostante il riavvicinamento durante la segreteria di Enrico Letta.

Ora, dopo il nuovo congresso, e con la relativa vittoria di Elly Schlein che Articolo 1 ha appoggiato, è iniziato il percorso che riporterà i membri di Articolo dentro il nuovo Partito Democratico. Un processo ancora in divenire, come ha spiegato la neo segretaria durante l'Assemblea Nazionale che l'ha proclamata, e del quale ora anche Bersani entra a far parte.