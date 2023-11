La senatrice Biancofiore vuole togliere l'Iva dai ritocchi estetici

Le priorità sono priorità. Mentre non si placano le polemiche per il raddoppio dell’Iva su pannolini, latte in polvere e beni per la prima infanzia, tra le fila del governo c’è chi vorrebbe toglierla sui "ritocchini" estetici.

L’emendamento

E no, non è una battuta: a Palazzo Madama è stato depositato un emendamento al "decreto Anticipi" a prima firma Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Udc, Coraggio Italia, Maie, che punta a togliere l’Iva "sugli interventi di chirurgia estetica se hanno una finalità curativa o per diagnosticare problemi di salute, ovvero per tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, purché dimostrabili da documentazioni mediche".

A prima lettura l’intento potrebbe sembrare persino nobile, ma in realtà non lo è. L’abbattimento dell’Iva non riguarderebbe infatti quegli interventi di chirurgia estetica già gratuiti e mutuabili, come ad esempio la mastoplastica dopo un tumore al seno, ma tutti quelli a cui normalmente ricorrono quelle persone che sentono il bisogno impellente di migliorare il loro aspetto. Insoma, in quel "ristabilire la salute, anche psico-fisica" potrebbe rientrare un po' tutto.

Dovesse passare l'emendamento - ipotesi remota, va detto - potremmo ritrovarci in un Paese in cui a fronte di un aumento del costo della vita, dai beni di prima necessità alle bollette di luce e gas, potrebbe diventare conveniente andarsi a rifare le labbra o il naso. Un'ipotesi che lascia basita la deputata Movimento 5 Stelle Enrica Alifano, membro della commissione Finanze della Camera, che in Transatlantico commenta quasi divertita la proposta della senatrice: "Mentre si prepara una manovra lacrime e sangue e si alza l’Iva sui prodotti per la prima infanzia e gli assorbenti - dichiara - la maggioranza si concentra sugli interventi di chirurgia estetica. Che dire, ognuno ha le sue priorità. Il Governo conia un nuovo slogan: meno figli più filler".

Altre singolari proposte di Michaela Biancofiore

Non è la prima volta che la senatrice, un tempo molto vicina a Silvio Berlusconi (con cui ha sempre condiviso l’amore per gli animali), si fa notare per delle proposte a dir poco singolari. Circa un mese fa, intervenendo alla trasmissione "La Verità, Dimmi la verità", aveva ipotizzato l'istallazione di un’isola artificiale in mezzo al Mediterraneo, da costruire in acque internazionali, in cui mettere i migranti in arrivo dal Nordafrica. Un’isola con addirittura degli ospedali, utilizzabile dalle Ong per trasbordarli.

A giugno scorso, Biancofiore propose invece un cambiamento del regolamento di Palazzo Madama per permettere ai senatori e ai dipendenti di far entrare nel palazzo i loro cani e i loro gatti, motivando così: "In tantissimi Paesi portare con sé il proprio animale domestico in ufficio è considerato non solo normale ma utile. Il lavoratore, oltre a poter contare su quella che chiamo ‘coperta sul cuore’, sarà più produttivo, senza la preoccupazione di aver lasciato il proprio amico da solo, come sono costretta a fare anche io".

